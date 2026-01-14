我是廣告 請繼續往下閱讀

對戰組合 比賽時間 暴龍（Toronto Raptors） @ 溜馬（Indiana Pacers） 8:00 AM 騎士（Cleveland Cavaliers） @ 76人（Philadelphia 76ers） 8:00 AM 爵士（Utah Jazz） @ 公牛（Chicago Bulls） 9:00 AM 籃網（Brooklyn Nets） @ 鵜鶘（New Orleans Pelicans） 9:00 AM 金塊（Denver Nuggets） @ 獨行俠（Dallas Mavericks） 10:30 AM 尼克（New York Knicks） @ 國王（Sacramento Kings） 11:00 AM 巫師（Washington Wizards） @ 快艇（Los Angeles Clippers） 11:30 AM

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月15日賽程，將進行7場比賽。其中焦點賽聚焦在達拉斯獨行俠主場迎戰丹佛金塊。這是雙方本季第3次交手，12月24日的前一次對決中，獨行俠以131：130險勝金塊，當時由弗拉格（Cooper Flagg）狂轟33分帶隊，金塊穆雷（Jamal Murray）則攻下31分。獨行俠本季對西區球隊戰績僅8勝17敗，穩定度不足，團隊場均14.9次失誤是隱憂之一；不過當失誤數少於對手時，獨行俠仍能繳出6勝5敗，控球品質將成比賽關鍵。金塊在分區賽事表現亮眼，西區對戰取得17勝7敗，且防守籃板能力名列聯盟前段，場均33.2顆防守籃板，主要由約基奇（Nikola Jokić）場均9.1顆領軍。數據對比方面，獨行俠本季投籃命中率47.0%，與金塊防守端允許的47.1%幾乎相同；但金塊場均攻下122.7分，比獨行俠防守端場均失分116.8分多出5.9分，整體火力仍佔上風。球員表現方面，獨行俠的P.J.・華盛頓（P.J. Washington）場均14.7分、7.4籃板，是前場重要支柱；弗拉格近10場場均20.4分、6.5籃板，成為進攻端最大亮點。金塊則由華森（Peyton Watson）場均13.7分提供火力支援，穆雷近10戰場均18.3分、4籃板，投籃命中率44.6%，狀態逐步回溫。近10場比賽，獨行俠拿下4勝6敗，場均112.8分、43.6籃板、25.7助攻，但防守端場均失分達116.5分；金塊同樣為5勝5敗，場均113.4分，防守端失分118.1分。傷兵方面，獨行俠陣容受創嚴重，凱里・厄文（Kyrie Irving，膝傷）、安東尼・戴維斯（Anthony Davis，手部）、德瑞克・萊夫利二世（Dereck Lively II，足部）與丹特・艾克森（Dante Exum，膝傷）皆無法出賽，馬克斯・克里斯蒂（Max Christie）、華盛頓與布蘭登・威廉斯（Brandon Williams）則列為每日觀察。金塊方面，約基奇因膝傷缺陣，卡麥隆・強森（Cameron Johnson）、塔瑪・貝茲（Tamar Bates）與尤納斯・瓦蘭丘納斯（Jonas Valančiūnas）確定缺席，克里斯汀・布勞恩（Christian Braun）則為每日觀察名單。2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCSNBA League Pass、Line Today。