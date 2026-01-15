知名日系超市 LOPIA 進軍台灣後話題不斷，近日卻有眼尖網友在連鎖蔬果店「放心初」發現架上販售印有 LOPIA 商標的生鮮雞肉，引發網路熱議，甚至釣出 LOPIA 總經理水元仁志留言表示「有點難過」。究竟為何會發生這種事？隨著業者緊急致歉澄清是「誤送」，這起烏龍事件背後的關鍵供應商也隨之曝光，竟是年營收近40億元、國內家禽屠宰龍頭「超秦企業」，兩大通路的貨源均出自其手。

社群熱門話題引爆　LOPIA總經理親回：有點難過
事件起因於一名網友在社群平台 Threads （貼文已刪除）發文，驚訝表示「我家附近的蔬果店怎麼出現 LOPIA 的雞肉」，原以為是店家與日系品牌聯名合作，沒想到貼文竟釣出 LOPIA 總經理水元仁志親自回應。水元仁志在留言中驚訝表示：「咦？！怎麼會做這種事呢？真的有點難過呢。」他指出雖然不想把事情鬧大，但希望大家遵守規則，強調會展開調查。

這番言論讓不少網友替 LOPIA 抱不平，輿論風向一度質疑店家是否涉及未經授權的「LOPIA 轉賣」行為。網友憂心若運送過程冷鏈斷鏈導致食安問題，最後恐怕會甩鍋給品牌方，呼籲 LOPIA 應採取法律行動。

▲LOPIA也首度落腳台南，主打多樣日式熟食與生鮮，提供更多樣化的選擇。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲LOPIA超市有「日本版好市多」之稱，在2023年年1月進軍台灣，一號店開在台中LaLaport購物中心，目前為止全台已有9家門市。（圖／記者鍾怡婷攝）
非惡意轉賣　放心初急發聲明：供應商出包
隨著輿論發酵，放心初火速展開內部查核，並於14日下午發布聲明稿與廠商致歉函，還原事件真相。放心初強調，公司與該供應商均依正常商業程序交易，絕無盜用或侵害商標之意圖。經查證，該批印有 LOPIA 商標的雞肉，是上游供應商在出貨流程中發生疏漏，導致商品「誤送」混入放心初的進貨中，並非外界猜測的惡意轉賣。

放心初在聲明中承諾，未來將增設商標與授權確認檢查點，強化上架審核流程，避免類似讓品牌方「難過」的誤會再次發生，並向 LOPIA 團隊及大眾致歉。不過，水元仁志也親自回應說：「關於這件事情，並不適合在社群平台上以留言方式討論。因此，我將暫不就此事發表任何評論，還請大家理解與見諒。

起底關鍵供應商　「超秦企業」為兩大品牌共同夥伴
值得注意的是，本次事件中的關鍵供應商為國內知名的家禽大廠「超秦企業」。這解釋了為何會發生「超秦企業 LOPIA」商品誤流出的情況——因為兩家通路都是超秦的大客戶。超秦在致放心初的來函中提到，是物流業者搞烏龍。

據了解，超秦企業成立超過30年，是台灣北區家禽屠宰業的龍頭，旗下擁有知名雞肉品牌「綠野農莊」，更是國內首家通過家禽屠宰場HACCP驗證的業者。其業務範圍廣泛，長期供應連鎖速食店、便利商店及量販超市。超秦企業（8345）已在去年6月18日正式登錄興櫃，2025年全年度營收約39.9億元，較2024年增加11.12%。14日股價收盤為53.5元。

▲超秦企業（8345）已在去年6月18日正式登錄興櫃，2025年全年度營收約39.9億元，較2024年增加11.12%。14日股價收盤為53.5元。（圖／取自超秦企業官網）
【補充資料：放心初聲明全文】
致親愛的初隊友及 LOPIA 品牌團隊：

因本公司販售印有 LOPIA 商標之商品而在threads引發關注與疑義，我們已針對此事進行全面查核與檢討。 此次事件是因供應商供應流程與本公司上架驗收作業之疏漏，造成品牌識別上產生誤會。敝司理解此類疏失可能對 LOPIA 品牌團隊權益帶來影響，對此深感遺憾並誠摯致歉。

特此澄清與說明如下： 本公司商品來源來自合法供應商，本公司與該供應商之間之交易皆依正常商業程序進行。 本公司並無任何盜用、冒用或侵害 LOPIA 商標權利之主觀意圖，且一向尊重品牌經營與智慧財產權之重要性。 本次情況並非未經授權之轉賣行為，係因供應鏈誤置所致，並非刻意使用該品牌識別

事件發生後，雙方團隊都已進行流程檢討，我們已立即採取以下改善措施： 重新檢視並強化商品供應與上架審核流程，增設商標與授權確認檢查點，以避免類似情況再次發生。

最後，我們對於此次造成的困擾與誤解，向 LOPIA 品牌方以及所有關注此事的各方致上最深的歉意。 未來我們將以更謹慎的態度履行品牌尊重與商標合規義務，持續落實專業與誠信經營。

謝謝大家的提醒與理解
 

▲放心初公開供應商「超秦企業」的來函，強調是物流搞錯。（圖／放心初Threads @ fruitearly）
資料來源：放心初超秦企業LOPIA 總經理水元仁志

