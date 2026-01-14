我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊內部驚傳意見分歧！詹姆斯（LeBron James）長期經紀人兼Klutch Sports執行長富保羅（Rich Paul），近日在個人播客節目中公開主張湖人應交易人氣後衛里夫斯（Austin Reaves），引發軒然大波。對此，詹姆斯在14日大勝老鷹隊後正式做出回應，強勢與富保羅的言論切割，強調里夫斯是球隊不可或缺的一員。富保羅在與凱勒曼（Max Kellerman）共同主持的《Game Over》節目中指出，若湖人想圍繞唐西奇（Luka Doncic）建立長期的奪冠體系，必須尋找一位防守支柱。他大膽建議湖人應該以里夫斯加上首輪選秀權為籌碼，向灰熊隊交易前年度最佳防守球員傑倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.）。富保羅直言：「這是一個不帶感情的專業判斷。里夫斯深受喜愛，但他值得一份更大的合約，而湖人若將資金全部投入後場，未來補強彈性將受限。曼菲斯肯定願意付錢給他。」 這番言論被外界視為在為詹姆斯的未來布局，甚至引發里夫斯經紀人貝瑞（Reggie Berry）在比賽現場直接找富保羅理論。面對經紀人親自點火的交易流言，詹姆斯今日受訪時語氣堅決地表示：「我想大家現在應該都知道了，富保羅是一個獨立的個體，他說的話並不直接反映我的感受或立場。我希望大眾能明辨是非，如果連這點常識都沒有，那我無話可說。」詹姆斯進一步重申與里夫斯的深厚情誼：「AR（里夫斯）知道我對他的看法，我們每天都在聊天。我希望他和他的團隊不要認為這些話是透過富保羅傳達的我的旨意。我們都是成年人，他可以發表他的觀點，但我有我的觀點。」目前27歲的里夫斯正處於生涯巔峰，本季出賽23場繳出場均26.6分、6.3助攻與5.2籃板的明星級數據，投籃三圍（50/36/87%）極為優異。雖然目前因左小腿二級拉傷缺陣，預計需休養至 2 月，但他與唐西奇組成的聯盟最強後場之一，已被視為湖人後詹姆斯時代的核心。富保羅早在去年12月就曾公開表示不看好目前這支湖人的奪冠實力，如今再度拋出交易里夫斯的震撼彈，顯然已觸動湖人球團與詹姆斯的敏感神經。