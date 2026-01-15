紐約洋基隊與強打外野手柯迪·貝林傑（Cody Bellinger）的續約談判近日峰迴路轉。原本一度陷入僵局的雙方已重啟協商，洋基隊甚至祭出包含「逃脫條款」的5年高薪合約試圖留人。然而，根據洋基資深記者Bryan Hoch指出，一旦這名2019年國聯MVP正式回歸，曾被譽為洋基未來希望的「火星人」賈森·多明格茲（Jasson Dominguez）極可能淪為交易籌碼，換取國聯兩強投裴洛塔（Freddy Peralta）或高爾（MacKenzie Gore）這兩名強投。
防守差、又不擅長隊左投 多明格茲身價大跌
年僅22歲的多明格茲在2025年賽季表現未達預期。雖然曾展現驚人的擊球力道，但他嚴重的守備缺陷已讓球團失去耐心。數據顯示，他在不到800局的守備中，繳出了低於聯盟平均的負10分「出局貢獻值（OAA）」與負7分的「守備救分（DRS）」。
此外，身為左右開弓打者的他，上季面對左投時僅有.204的打擊率，這讓他在面對左投先發時成為球隊的進攻黑洞。為了找回狀態，多明格茲季後前往多明尼加冬聯（LIDOM）磨練，但表現依舊慘淡，這也讓他在洋基內部的優先順序，甚至排在頂級新秀史賓瑟·瓊斯（Spencer Jones）之後。
洋基鎖定裴拉塔與高爾補強輪值
在洋基今日剛透過「4換1」交易從馬林魚換取左投萊恩·維瑟斯（Ryan Weathers）後，球團對於先發輪值的渴望並未止步。內情人士透露，洋基正積極與釀酒人及國民隊洽談，試圖引進強投弗萊迪·裴洛塔或左投麥肯錫·高爾。
由於洋基目前宣稱預算有限，無法再簽下昂貴的自由球員先發投手，因此透過交易「多明格茲」這位具備極高潛力的潛力股來換取即戰力，已成為總經理凱許曼（Brian Cashman）最現實的選項。
貝林傑談判露曙光：5年約為共識？
目前洋基與貝林傑的經紀人波拉斯（Scott Boras）仍在進行拉鋸。貝林傑尋求一份為期7年的長約，但洋基堅持5年約，並輔以高額年薪（約3100萬美元）與未來幾年的跳脫權（Opt-out）作為折衷方案。一旦雙方拍板，洋基的外野將由賈吉（Aaron Judge）、貝林傑與葛里遜（Trent Grisham）坐鎮，屆時將正式開啟多明格茲的交易大門。
消息來源：Bryan Hoch
