洛杉磯道奇隊大谷翔平與紐約洋基隊賈吉（Aaron Judge）的「現代神獸」之爭再掀話題。根據美國知名數據公司《Codify Baseball》最新公布的2022年至2025年（通算1000打席以上）「OPS+」排名顯示，賈吉以驚人的「209」高居榜首，這項數據不僅將第2名的大谷翔平遠遠甩在後頭，更讓日媒驚呼：賈吉簡直是「一人當兩人用」的異次元存在。
OPS+高達209 賈吉一騎絕塵
所謂的「OPS+（標準化攻擊指數）」，是以聯盟平均值100為基準，用來衡量打者優於聯盟平均程度的指標。賈吉敲出的「209」，意味著他的得分創造能力是聯盟平均打者的2倍以上。
在《Codify Baseball》釋出的排行榜中，賈吉的「209」下方出現了長長一段空白，形成一種「孤高」的視覺衝擊。直到「174」這個數字，才出現排名第2的大谷翔平，兩人間的差距高達「35」。緊隨其後的則是艾爾法瑞茲（Yordan Alvarez）的170、索托（Juan Soto）的161以及弗里曼（Freddie Freeman）的151。
大鼓祥平也跟不上 賈吉太猛了
儘管大谷翔平在2024年達成了史無前例的「50轟50盜」紀錄，並在2025年持續展現投打雙修的頂尖實力，但在單純衡量「打擊傑出度」的OPS+指標上，賈吉過去4年的穩定性與產出已達到歷史神獸級別。
日媒《Full-Count》指出，賈吉目前的打擊表現，在統計學上幾乎已經是「接近不了的領域」。雖然大谷在二刀流的整體貢獻上具備結構性優勢，但若單論站在打擊區內的恐懼感，賈吉的數據證明了他目前是這項運動中最頂尖的進攻武器。
這兩位連續兩年（2024、2025）奪得各自聯盟MVP的巨星，無疑是當今球界的核心。除了大聯盟例行賽的對決，球迷也屏息以待即將在3月舉行的世界棒球經典賽（WBC），屆時賈吉與大谷翔平的正面交鋒，將再次驗證誰才是真正的「地表最強球員」。
消息來源：Full-Count
