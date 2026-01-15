洛杉磯道奇隊在奪下兩連霸後，休賽季的補強動作依舊引發全美關注。根據美媒《Dodgers Nation》報導，道奇隊外野戰力可能迎來大洗牌。資深大聯盟內幕記者波伯·南丁格爾（Bob Nightengale）指出，道奇隊正積極鎖定目前自由市場上的頭號強打凱爾·塔克（Kyle Tucker），一旦成功網羅，陣中明星外野手「西語老師」特奧斯卡·赫南德茲（Teoscar Hernandez）極可能被擺上貨架。
美媒辛辣點評：赫南德茲價值「不如預期」
赫南德茲在上個賽季繳出.247打擊率、25發全壘打及89分打點的成績。雖然長打力依舊，但攻擊穩定性下降與守備上的緩慢反應，已讓球團內部出現質疑聲浪。
南丁格爾在《Dodgers Nation》的節目中語出驚人地表示：「一旦道奇簽下塔克，他們會立刻意識到外野手太多了，並開始打聽其他球隊願意用什麼籌碼來交換赫南德茲。」他更進一步評論赫南德茲的高額年薪（2025年約2350萬美元）與防守劣勢：「他的年薪很高，且防守數據（OAA、DRS）在全聯盟墊底，他的實際交易價值其實並沒有世人想像得那麼高」。
塔克成外野最後拼圖 道奇擬祭短約搶人
28歲的凱爾·塔克被視為當前自由市場最具影響力的打者。雖然多倫多藍鳥與紐約大都會皆開出長約誘人，但消息指出，道奇隊傾向提供一份「高年薪、短期限」的合約，吸引塔克加入大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）的豪華打線，力拚2026年賽季的三連霸。
主帥羅伯斯力挺 能否留人仍有變數
儘管交易傳聞甚囂塵上，道奇隊總教練戴夫·羅伯斯（Dave Roberts）在冬季會議期間仍公開表達對赫南德茲的支持，稱其為「幫助球隊奪下兩冠的功臣」與「最愛的球員之一」。然而，在數據導向的道奇制服組眼中，若塔克這位攻守兼備的球星被道奇隊納入麾下，赫南德茲的留隊機率將大幅降低。
消息來源：Dodgers Nation
