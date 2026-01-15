我是廣告 請繼續往下閱讀

▲資深演員趙學煌昨（10）日凌晨安詳辭世，享壽69歲，他2000年車禍癱瘓至今26年，仍樂觀面對人生。（圖／翻攝自趙學煌臉書）

經典作品留存記憶 螢光幕前風采難忘

告別式細節曝光 追思會低調進行

曾飾演瓊瑤《梅花三弄》的資深演員趙學煌日前驚傳離世消息，享壽69歲，消息於10日由家屬低調證實後，讓不少老觀眾感到不捨，趙學煌早年以「花系列」電視劇男主角身分走紅，曾出演多部經典八點檔，溫文儒雅的形象深植人心。趙學煌病逝後他的家屬也對外公布將於1月25日11點30分舉辦追思會，並且悲痛寫下：「人生舞台謝幕。」回顧趙學煌的演藝生涯，他曾在《鬼丈夫》、《一剪梅》等多部膾炙人口的戲劇中留下深刻表現，是不少觀眾心中「熟面孔」的代表人物，即使淡出演藝圈多年，他的演出仍不時被翻出討論，成為台灣電視劇黃金年代的重要記憶之一，許多影迷得知死訊後，紛紛在網路留言追憶過往戲劇時光，感嘆一代熟男演員就此告別舞台。先前演藝工會理事長曹雨婷接受訪問時透露，在趙學煌辭世後曾與其遺孀通話，轉達基金會可協助後事安排的意願，她表示趙學煌生前並非佛教信仰，因此不需要法會，僅希望以基督教形式舉行簡單儀式，當遺孀得知媒體與外界的關心時一度哽咽，也請她代為向大家致謝，場面令人動容。原本趙學煌夫妻行事低調，家屬也一度遵循其遺願傾向不舉辦告別式，不過後事安排於14日對外曝光，家屬決定於1月25日上午11點30分，在台北市懷愛館景行樓一樓「至忠二廳」舉行追思會，隨後進行火化，並於當日下午前往富德詠愛園舉行樹葬，整體流程簡約莊重，展現家屬尊重逝者心願的態度。家屬在訃聞中以「緣生緣滅、曲終幕落，人生舞台謝幕」形容趙學煌的一生，簡短卻充滿情感，也讓不少人讀來鼻酸，無論是因戲劇而結緣，或在現實生活中曾有交集，家屬皆誠摯邀請親友出席追思告別式，一同送他最後一程。趙學煌雖已告別人世，但他留在作品中的身影，仍將陪伴許多觀眾，成為台灣戲劇史中難以抹去的一頁。