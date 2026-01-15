我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪日前在錯失明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）後迅速轉向補強投手戰力，根據外媒報導，今（15）日紅襪已與自由市場頂級左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）達成共識，簽下5年1億3000萬美元（約為41億台幣）合約，補強先發輪值強度。原本紅襪有意將大筆資金投入內野火力，但在布萊格曼選擇加盟小熊後，首席棒球事務長布瑞斯洛（Craig Breslow）改以強化先發輪值作為回應。事實上，紅襪近月已持續布局投手戰線，包括透過交易引進老將桑尼‧葛雷（Sonny Gray）與具潛力的右投奧維耶多（Johan Oviedo）。今日紅襪也確定以5年1億3000萬美元（約為39億台幣）簽下蘇亞雷斯，強化先發投手強度。對此新賽季先發輪值將可望由克羅謝（Garrett Crochet）、蘇亞雷斯、葛雷、貝洛（Brayan Bello）與奧維耶多組成，另有克勞佛（Kutter Crawford）、桑多瓦（Patrick Sandoval）與哈里森（Kyle Harrison）等深度戰力，年輕新秀厄利（Connelly Early）與托勒（Payton Tolle）也被寄予厚望。現年30歲的蘇亞雷斯自2022年轉任全職先發以來表現穩定，近四季累積588.1局、ERA 3.59，季後賽更繳出1.48的亮眼防禦率。儘管球速不快、三振能力有限，但憑藉出色控球與變化球組合，他上季有效壓制對手強勁擊球率，展現高度實用性。