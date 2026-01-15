我是廣告 請繼續往下閱讀

日前美國體育權威媒體《ESPN》對2026年美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）賽季進行預測，其中在「晉級季後賽」與「奪下世界大賽冠軍」兩項機率評估中，皆將洛杉磯道奇排在全聯盟第一，高度看好能夠完成3連霸，不過在這連霸之路上，《ESPN》也針對球隊陣容提出隱憂，更是點出幾位球員可能將會在未來的表現出現變數，需要有新的人適時跳出來。根據《ESPN》對大聯盟新賽季的預測，其中道奇在「晉級季後賽」與「奪下世界大賽冠軍」兩項機率評估中街排名第一，分別高達95.3％與22.2％，顯示外界對這支豪門勁旅完成三連霸高度看好。不過《ESPN》也點出道奇並非毫無隱憂，其中最被關注的便是先發野手陣容的年齡結構。該媒體指出，道奇擁有「全大聯盟最年長的打線之一」，尤其內野老化問題更加明顯。以2026年開季為基準，弗里曼（Freddie Freeman）將滿36歲、羅哈斯（Miguel Rojas）37歲、孟西（Max Muncy）35歲，貝茲（Mookie Betts）也已33歲，運動能力與健康狀況成為潛在變數。對此《ESPN》也建議道奇應適度注入年輕與運動能力，並點名年輕內野手弗里蘭（Alex Freeland）與韓籍球員金慧成，認為若2人能在新賽季承擔更重要角色，將有助於平衡老將陣容帶來的風險。這番評論也引發韓國媒體關注。《體育首爾》於14日報導中指出，27歲迎接道奇第2個賽季的金慧成，憑藉守備範圍與跑壘能力，有望成為「高齡化道奇內野的重要解方」。金慧成去年自小聯盟起步，5月3日完成大聯盟初登場，雖因左肩發炎影響僅出賽71場，仍繳出2成80打擊率與13次盜壘的成績，季後賽更以代跑身分跑回關鍵致勝分。隨著道奇近期再補進伊瓦涅斯（Andy Ibáñez）等內野戰力，競爭勢必更加激烈，但由於伊瓦涅斯也即將滿33歲，道奇如果要擺脫野手陣容過度年長的問題，勢必也需要年輕球員適時跳出來。