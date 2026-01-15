我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基目前與外野手貝林傑（Cody Bellinger）的合約談判陷入僵局，消息也指出球團已開始認真評估替代方案，其中多倫多藍鳥明星游擊手比薛特（Bo Bichette）被點名為潛在目標之一，美媒也分析，或這筆引援成真，將是休賽季最具震撼性的發展之一，也勢必牽動整個美聯東區版圖。2025年美聯東區競爭激烈，共有3支球隊闖進季後賽，藍鳥與洋基同以94勝並列領先，紅襪則以89勝緊追在後。金鶯雖然墊底，但休賽季大舉補強，展現捲土重來的企圖；藍鳥在世界大賽惜敗道奇後，也積極強化戰力，紅襪也同樣對陣容進行積極補強，對此目前仍靜悄悄的洋基，如果能成功爭取比薛特加盟，不僅讓洋基陣容更具威脅性，也因其長年效力藍鳥的背景，增添話題性。美媒也分析，若比薛特加盟洋基，也可能對自由市場產生連鎖效應。藍鳥目前仍積極爭奪外野手塔克（Kyle Tucker），一旦比薛特被同區對手挖角，或將刺激多倫多加快補強腳步。而洋基的陣容在比薛特加盟後也需要做出調整，由於沃爾普（Anthony Volpe）因肩傷預計缺席開季，游擊短期出現空缺，但二壘手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）已進入合約年，被視為潛在交易人選，相關討論勢必升溫。此外，若洋基成功補進比薛特，幾乎等同關閉貝林傑回歸之門，也可能正式讓「火星人」多明奎茲（Jasson Domínguez）成為先發左外野手。年僅23歲的多明奎茲仍具高度潛力，而農場新秀瓊斯（Spencer Jones）同樣是外野輪值的潛在競爭者。