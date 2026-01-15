我是廣告 請繼續往下閱讀

去年（2025）9月花蓮光復洪災造成19死、5失蹤，地檢署懷疑鄉公所人員可能涉及刑責，昨（14）日上午搜索鄉公所及鄉長林清水住家，並在深夜將林清水移送檢方複訊，訊後林清水遭聲押禁見。而林清水在上月接受《NOWNEWS今日新聞》資深記者陳偉周獨家專訪時直言，撤離的資訊多次變動，增加地方調度難度。林清水當時表示，去年12月中旬前往行政院出席跨部會擴大會議，向中央報告各部會前期作為，並代表地方提出多項重建與防災建議。他指出，重建並非「道路搶通就結束」，後續仍涉及產業復甦、居民心理安置與長期防災工程，預估至少需三至五年時間。林清水補充，此次會議是首次有鄉鎮首長參與的擴大報告，地方也把握機會反映實際需求，包括建議重新設立清潔隊，因災後環境清理量大，現有量能不足；另有多處農地嚴重淹沒，部分恐難復耕，建議中央評估以地換地或收購，並轉型規劃為森林或紀念公園，作為災害記憶與防災教育場域，「前事不忘，後事之師」。他也說明，目前主要道路已於災後一個月內搶通，水溝清淤、照明修復等基本民生設施仍持續進行，地方盼中央協助調度清溝車、灑水車等設備。而針對防災與撤離機制方面，林清水回顧此次因堰塞湖潰決風險，撤離範圍一度擴大至10個村、600多人。他表示，地方早在8月便提高警戒，9月21日黃色警戒即啟動預防性撤離，22日紅色警戒全面撤出。他直言，資訊多次變動，增加地方調度難度，但仍盡全力透過廣播、警消與村長系統動員，所幸多數撤離在白天完成，避免更大傷亡。林清水指出，根本問題仍在堰塞湖與上游土砂，若源頭未解決，居民將長期處於恐懼中，「一次小颱風就可能再滿」。他呼籲中央持續投入資源，勿讓治理半途而廢，同時地方也會建立弱勢與行動不便者名冊，強化平時關懷與優先撤離機制。關於鄉長林清水遭花蓮檢方搜索一事，光復鄉代表主席廖翊鈞表示，在檢方搜查鄉長之前，早已經私下密訊所有的村長們，關於撤離通知，他表示有民眾反映確實沒有收到撤離通知，詳情仍待檢方調查釐清。地方人士透露，花蓮縣長徐榛蔚疑似想把行政責任，甩鍋給鄉長林清水，進行政治切割。