芝加哥小熊隊今（15）日正式宣布，成功與自由市場明星三壘手艾力士·布萊格曼（Alex Bregman）達成協議，雙方將簽下為期5年、總值1.75億美元（約合新台幣55.2億元）的大型合約。這名擁有兩枚世界大賽冠軍戒指的強打者加盟，不僅補足了小熊隊急需的火力缺口，更將與陣中日籍球星鈴木誠也、今永昇太組成堅強的爭冠核心。現年31歲的布萊格曼去年效力於波士頓紅襪隊，出賽114場繳出.273打擊率、18發全壘打及62分打點的成績。紅襪隊在休賽季曾積極留人，並開出同樣5年期的價碼嘗試續約，但小熊隊最終以每年3500萬美元的保證薪資勝出。據悉，布萊格曼的合約還包含完整的「不可交易條款（No-trade Clause）」及部分薪資延遲支付協議。布萊格曼隨即在個人社群媒體上向波士頓球迷感性告別：「能為一座對棒球充滿熱情的城市效力是我的榮幸。感謝紅襪隊的隊友與教練，你們對我和我家人的支持，我將永遠銘記在心」。小熊隊今年冬天面臨外野重砲凱爾·塔克（Kyle Tucker）成為自由球員後的火力空缺，因此補強具備得分能力的打者成為首要任務。布瑞格曼在大聯盟10個賽季中，累積出賽1225場，敲出209發全壘打、725分打點，並曾在2019年單季狂轟41支全壘打。這筆簽約對小熊隊的日籍雙星別具意義。布萊格曼強大的長打能力與優異的得點圈打擊表現，將能與去年擊出32轟的鈴木誠也組成恐怖的中線打線；同時，其穩健的三壘防守也將成為王牌左投今永昇太背後最可靠的屏障。在失去布萊格曼後，紅襪隊迅速將補強重心轉移至投手陣容。就在小熊宣布簽約的同日，紅襪隊宣布以5年約簽下左投蘭傑·蘇亞雷斯（Ranger Suárez），試圖強化先發輪值。雖然失去了布瑞格曼的領導力與穩定進攻，但紅襪隊仍希望透過投手群的升級維持競爭力。