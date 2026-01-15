我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管達拉斯獨行俠當家長人「AD」戴維斯(Anthony Davis)目前因手傷高掛免戰牌，但这似乎並未澆熄其他球隊對這位全明星內線的渴望。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)爆料，多倫多暴龍與亞特蘭大老鷹並未放棄追求AD，近期已與獨行俠重新啟動了交易談判。獨行俠目前正面臨艱難的抉擇。AD因手部韌帶撕裂傷勢，預計將缺席接下來的6週賽事，這意味著他將一路休養到2月5日的交易大限之後。雖然專科複診確認這位32歲老將無需動刀，但獨行俠管理層仍在評估，究竟該趁現在「認賠殺出」，還是等到AD健康歸隊，看看他與厄文(Kyrie Irving)以及超級新星弗拉格(Cooper Flagg)的化學效應。這組備受期待的「三巨頭」至今尚未同場作戰過。厄文自從去年3月遭遇膝蓋前十字韌帶(ACL)撕裂後一直處於復健期；而本季當AD與弗拉格同時出賽時，獨行俠打出10勝10敗的五成勝率，對比球隊目前慘澹的15勝25敗總戰績，顯示AD在場上仍具備巨大影響力。對於追求者而言，交易AD是一場高風險高回報的賭注。雖然AD豐富的傷病史令人擔憂，但他健康的防守宰制力無庸置疑。暴龍隊目前正因主力中鋒伯爾特(Jakob Poeltl)背傷纏身，極度缺乏傳統長人坐鎮禁區，AD的到來將是雪中送炭；而老鷹隊在先前將當家球星崔楊(Trae Young)交易至華盛頓巫師後，正致力於重塑球隊文化，希望能引進AD來強化整體防守體系。除了傷勢，AD昂貴的合約也是交易的一大門檻。根據《Spotrac》薪資網站顯示，AD本季年薪高達5410萬美元(約新台幣17億元)，並列聯盟第5高。他在2026-27賽季的薪水將漲至5850萬美元，並握有2027-28賽季價值6280萬美元的球員選項。本季是AD生涯第14個賽季，他在出賽的20場比賽中(球隊已賽40場)，場均繳出20.4分、11.1籃板、2.8助攻與1.7阻攻的數據。這筆牽動聯盟版圖的潛在交易能否在大限前成真，將是未來幾週的焦點。