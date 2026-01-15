我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，釀成19死5失聯的慘劇，花蓮地檢署為釐清人禍責任，於14日上午指揮檢調大動作搜索鄉公所及鄉長林清水住所等8處，並帶回鄉長林清水等4名涉案人員，經過長達數小時的訊問，檢方認定林清水、秘書張源寶、民政課長王詠濬及曾姓前承辦員等人，涉嫌行使公務員登載不實文書及過失致死罪嫌重大，其中，曾女獲請回，王、張兩人分別以15萬及20萬元交保；至於鄉長林清水則遭檢方當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見。花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19死5失蹤，花蓮地檢署昨（14）日搜索光復鄉長林清水住處、光復鄉公所等8處地點，調閱撤離名冊、防災通報等物證，帶回林清水、鄉公所秘書張源寶、王姓民政課長與曾姓前承辦人4人，晚上分別移送地檢署複訊，檢方訊問後認為涉及過失致死罪及偽造文書罪嫌且有串供、逃亡之虞，今向法院聲請羈押；張姓秘書20萬元交保。針對2025年9月23日強烈颱風樺加沙引發的馬太鞍溪堰塞湖災變，花蓮地檢署為釐清公部門是否涉及疏失，於14日清晨展開大規模搜索。該起豪雨災情共造成光復鄉19人死亡、5人失蹤，事後受災群眾質疑鄉公所未及時發布撤離通知，疑似因行政怠慢導致慘重傷亡。檢方對此正式啟動偵辦，指揮檢調搜索光復鄉公所及鄉長住所等8處，並約談鄉長林清水等4名涉案人員。檢方調查發現，光復鄉長林清水及張姓秘書等4名防災業務負責人，明知農業部林業署早在9月21日與22日先後發布黃色及紅色警戒，明確要求啟動預防性與強制撤離，但林清水等人卻未依《災害防救法》採取應有的疏散作為。此外，林清水等人明知居民未實際撤離，卻涉嫌在統計表中浮報不實人數並陳報至花蓮縣政府民政處，導致馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午2時50分發生壩頂溢流，挾帶大量泥沙沖入光復鄉時，居民在毫無防備之下慘遭泥石流吞沒，最終釀成19死5失蹤的悲劇。檢方認定林清水等人不僅未盡防災之責，更涉犯刑法行使公務員登載不實公文書及過失致死等罪嫌。為了查明真相，花蓮地檢署14日指揮法務部調查局東部機動站、花蓮縣調查站、花蓮縣警局刑大及鳳林分局等多個單位，同步針對光復鄉公所及相關被告住所等8處地點展開大動作搜索並查扣相關證物。檢方訊問後認定，鄉長林清水、張姓秘書等四人涉犯行使公務員登載不實文書及過失致死罪嫌重大，前承辦人曾姓女子獲准請回，但限制住居及出境出海；民政課長王詠濬與公所秘書張源寶則分別以15萬元及20萬元交保，同樣限制住居及出境出海。至於光復鄉長林清水，檢方認定其涉案情節最為嚴重，且考量到案件仍有諸多細節待釐清，為防止其與共犯或證人串供，認為有羈押之原因與必要性，因此在訊後當庭逮捕林清水，並正式向花蓮地方法院聲請羈押禁見。