洛杉磯湖人日前擊敗了亞特蘭大老鷹，但場外的氣氛卻顯得有些詭譎。起因是王牌球星詹姆斯(LeBron James)的摯友兼經紀人、Klutch Sports執行長富保羅(Rich Paul)，近日公開建議湖人應該交易主力後衛里夫斯(Austin Reaves)去換取曼菲斯灰熊的防守悍將「JJJ」傑克森(Jaren Jackson Jr.)，這番言論引發軒然大波，逼得詹皇不得不親上火線，公開與這位多年合作夥伴「劃清界線」。事情源於富保羅在最近一集的Podcast節目《Game Over with Max Kellerman and Rich Paul》中的發言。他大膽提議，湖人應該打包里夫斯、到期合約以及2031或2032年的首輪選秀權，向正處於重建邊緣的灰熊換來年度最佳防守球員等級的長人JJJ以及年輕前鋒傑克森（GG Jackson）。富保羅的邏輯是基於薪資空間與建隊核心。隨著唐西奇(Luka Donicic)已是湖人未來的絕對核心，富保羅認為：「如果你要圍繞Luka建隊，你需要一個禁區的防守定海神針，而JJJ並不想參與灰熊的重建。」他更直言，里夫斯今夏有資格簽下一份5年2.41億美元(約新台幣78億元)的頂薪續約，若把錢全砸在後場，將鎖死湖人的補強彈性。這番言論立刻惹毛了里夫斯陣營。據《ESPN》記者麥克曼納敏(Dave McMenamin)爆料，里夫斯的經紀人在日前比賽的中場休息時間，直接找上富保羅理論，雙方進行了超過5分鐘的激烈對話。面對這場茶壺風暴，詹皇賽後受訪時語氣嚴肅地澄清：「我想大家現在都知道，Rich是他自己，Rich說的話並不直接代表我，也不代表我的感受。我希望人們能明白這一點，如果他們連這點判斷力都沒有，那我無話可說。」LeBron強調，他與里夫斯的關係並未因此改變。「AR知道我對他的感覺，」LeBron說道：「看看我們在板凳席上的互動就知道了。我和AR每天都在聊天。所以我希望AR，或者他的團隊，不要看著我，然後認為這些話是透過Rich來傳達我的意思。」LeBron最後更補上一句帶有情緒的總結：「Rich有他的觀點，我有我的。我是成年人，他也是成年人，人們應該意識到，成年人想講什麼X話是他們的自由，但不該把這些話算在別人頭上。」