洛杉磯快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）正用實力粉碎所有質疑。隨著2026年賽季深入，這位34歲的兩屆總冠軍賽MVP展現出近年來最健康的狀態與最殘暴的統治力。根據數據統計，他在最近12場比賽中的多項核心指標均位居同期聯盟第一，正式宣告進入「戰神模式」。知名籃球媒體《Basketball Forever》指出，雷納德在近12場比賽中繳出的成績單簡直是「神蹟」。他帶領洛杉磯快艇在12戰中取得10勝2負的佳績，僅敗給塞爾提克與尼克。雷納德場均可得到32.7分、7.3籃板、3.8助攻、2.5抄截、1.1阻攻。同時效率很高，投籃命中率51.6%、三分命中率41.9%。他在場均得分、場均抄截、總正負值（+138）以及勝場數，皆為同期聯盟第一。在1月10日對戰底特律活塞的比賽中，雷納德更狂轟下生涯新高的55分，證明自己依然是全聯盟最令人生畏的得分機器。不同於過去幾個賽季總是在復健中度過，雷納德表示這是他多年來第一次能專注於休賽期訓練而非物理治療。「能夠在不受限制的情況下挑戰身體極限，這讓我感到興奮，」雷納德說，「我不看數據或統計，我的目標只有贏得總冠軍並盡可能打每一場比賽。」儘管他目前正受右腳踝扭傷困擾，但他在本周對陣黃蜂時仍帶傷上陣，展現強大鬥志。與此同時，他的隊友哈登（James Harden）也剛在歷史得分榜上超越歐尼爾（Shaquille O'Neal），這對名人堂組合正努力帶領目前排名西區第11的快艇向上攀升。快艇將於今日（1月14日）在主場Intuit Dome迎戰華盛頓巫師，隨後展開客場四連戰。在2月全明星賽休兵期前，快船還有9場比賽，其中7場為客場賽事。這段艱辛的賽程將是檢驗雷納德能否延續統治力、帶領快艇重返西區強權行列的關鍵期。