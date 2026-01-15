為學測考生應援，麥當勞表示，APP全球版1月16日推出加碼優惠，「買一送一」爽吃大薯、4塊麥克雞塊、勁辣香雞翅，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理本周十大優惠券，方便消費者一次掌握。達美樂表示，期末考週外送或外帶披薩「買大送大」550元起。
麥當勞：大薯、雞塊買一送一！應援學測考生優惠券 蜂蜜紅茶買5送5寄杯
麥當勞表示，APP全球版加碼應援學測考生優惠券，1月16日上架：
◾️單點「大薯買一送一」、
◾️單點「4塊麥克雞塊買一送一」、
◾️單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」。
本周「麥當勞買一送一」門市限定7大優惠券，即日起至1月18日：
單點「中杯飲料買一送一」、
單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、
單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」、
單筆消費滿100元「免費送中薯」、
買指定超值全餐「免費送4塊咖哩辣味麥克雞塊」。
麥當勞LINE小編推薦「蜂蜜系列買5送5」隨買店取可寄杯或轉贈！
麥當勞小編分享，即日起至1月20日，麥當勞隨買店取，蜂蜜系列包括蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶享「買5送5」優惠，相當於可寄杯也可轉贈，划算又方便。
轉贈5步驟分享：
1. 於「隨買店取」完成購買後進入「我的票夾」、
2. 選擇想要轉贈的麥當勞餐點、
3. 按下「轉贈」、
4. 再點選想要贈送的好友、
5. 完成轉贈成功。
提醒大家，兌換期限為購買日+30天；無法更換或加價兌換其他商品；麥當勞歡樂送服務及部分餐廳不適用。
達美樂：期末考週披薩「買大送大」外送或外帶都優惠！
達美樂表示，期末考週披薩優惠也加碼，現在使用優惠代碼「829270」，享外送或外帶披薩「買大送大」550元起，不只有限量的美樂蒂披薩盒；還可升級熔岩火山，爽吃披薩搭配濃郁起司沾醬。
資料來源：麥當勞、達美樂
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞表示，APP全球版加碼應援學測考生優惠券，1月16日上架：
◾️單點「大薯買一送一」、
◾️單點「4塊麥克雞塊買一送一」、
◾️單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」。
本周「麥當勞買一送一」門市限定7大優惠券，即日起至1月18日：
單點「中杯飲料買一送一」、
單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、
單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」、
單筆消費滿100元「免費送中薯」、
買指定超值全餐「免費送4塊咖哩辣味麥克雞塊」。
麥當勞小編分享，即日起至1月20日，麥當勞隨買店取，蜂蜜系列包括蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶享「買5送5」優惠，相當於可寄杯也可轉贈，划算又方便。
轉贈5步驟分享：
1. 於「隨買店取」完成購買後進入「我的票夾」、
2. 選擇想要轉贈的麥當勞餐點、
3. 按下「轉贈」、
4. 再點選想要贈送的好友、
5. 完成轉贈成功。
提醒大家，兌換期限為購買日+30天；無法更換或加價兌換其他商品；麥當勞歡樂送服務及部分餐廳不適用。
達美樂表示，期末考週披薩優惠也加碼，現在使用優惠代碼「829270」，享外送或外帶披薩「買大送大」550元起，不只有限量的美樂蒂披薩盒；還可升級熔岩火山，爽吃披薩搭配濃郁起司沾醬。
資料來源：麥當勞、達美樂