▲皮塔也將在書展期間，與吳怡農、苗博雅共同舉辦新書座談會。圖為吳怡農。（圖／記者朱永強攝）

泰國政壇話題人物、前進黨前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat），即使身處政治風暴中心，行程依舊滿檔。泰國將於2月8日舉行大選，皮塔已計劃投完票後當天搭機來台，現身台北國際書展，成為這場選舉之外，另一個備受矚目的焦點。皮塔日前在個人社群平台透露，將於2月8日早上完成投票後立刻飛往台灣，並於當天下午出席台北國際書展活動。他笑稱，晚上會在書展現場「一邊和讀者互動，一邊關注選舉結果」，相關活動細節仍待出版社一卷文化進一步公布。此次來台，與皮塔新書《未竟之路》在台上市密切相關。該書台灣版預計於1月28日正式發行，皮塔也將在書展期間，與吳怡農、苗博雅共同舉辦新書座談會，暢談政治、民主與個人心路歷程。回顧2023年泰國大選，皮塔帶領前進黨主打改革議程，在500席眾議院中豪取151席，成為國會最大黨，一度被視為最接近總理大位的人選。然而，由於參議院未支持，加上憲法法院介入，皮塔兩度挑戰總理失利，最終更遭暫停議員資格。隔年，前進黨遭憲法法庭解散，皮塔本人也被禁止參政10年，泰國政局因此出現劇烈震盪。儘管如此，他的人氣並未消退，新書在泰國上市時甚至推出周邊商品，引發支持者搶購，被視為「政治明星級」人物。《未竟之路》正是皮塔對這段「贏了選舉卻無法執政」歷程的完整書寫，記錄1400萬選票掀起的橘色浪潮，如何最終撞上體制高牆。即使暫別選舉戰場，皮塔仍持續透過書寫與國際交流發聲，而這趟「投完票就來台」的行程，也讓他的名字再次成為亞洲政治與文化圈熱議的焦點。