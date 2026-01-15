我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄苓雅區2023年發生一起震驚社會的殺人案！63歲男子吳龍滿因不滿樓上鄰居羅姓夫妻一家生活噪音，竟預謀持刀闖入住處，當著兩名年幼子女的面殘忍殺害夫妻檔。一審判處2個死刑後，檢方提起上訴後，高雄高分院14日二審宣判駁回上訴，維持死刑。面對二審判決結果，死者家屬表示「提心吊膽了好幾天，終於能跟孩子們交代了」。針對吳龍滿幼子前殘殺孩童父母一案，二審維持一審死刑原判。死者家屬在獲悉判決結果後，透過Threads發表沉痛卻又稍感慰藉的心情。家屬提到，二審宣判前「母親提心吊膽好幾天，前一晚更是睡不好」，直到判決出爐，母親才如釋重負地感嘆「終於覺得能跟孩子們交代了，原本一直很擔心，萬一改判其他的，會讓孩子們不能接受」。家屬坦言原先已做好最壞的心理準備，認為「這年頭要判死刑太難了，執行好像更難」，因此抱持著沒有期待就不會受傷害的想法。如今二審維持死刑，家屬雖然感到欣慰，但也直言正義之路依舊遙遠。家屬憤慨表示，案發至今兩年多，兇手不僅耗費納稅人的錢在獄中生活，甚至在審理期間要求小朋友要出席，令人感到噁心且憤怒。對於失去親人的傷痛，家屬悲憤地強調「我們所求的不就是一個公道嗎？殺人償命，他甚至賠不了我們兩條命」，並感嘆兄嫂帶著遺憾離世，而兇手卻無牽無掛。最令家屬心碎的，是每當想起嫂子遇害的瞬間，「是看著孩子們走的，而危險還在旁邊，不知道她有多心急卻無能為力，我就心如刀割」，這份無法平復的傷痕，讓家屬決定堅定地走完後續的三審訴訟。回顧事件，案件發生於2023年9月15日上午7時許，吳龍滿居住在高雄苓雅區某大樓13樓，長期認為14樓羅姓夫妻一家製造噪音影響生活，遂預先購買水果刀，經逃生梯上樓犯案。當時羅男妻子蔡女正準備帶2名兒子外出上學，吳男闖入屋內後，當場在孩童面前持刀猛刺蔡女5刀，隨後進入主臥室，將仍在睡夢中的羅男刺殺8刀，2人傷重不治。兩名幼童親眼目睹父母遇害，驚恐衝至樓下管理室哭喊求救，管理員隨即報警。吳龍滿犯案後迅速逃離現場，騎車一路南下，沿途丟棄凶刀與血衣，企圖湮滅證據，但行蹤早已被多處監視器拍下，最終於屏東枋寮鄉遭警方逮捕歸案。一審由高雄地院審理，合議庭認定吳龍滿屬於預謀殺人，手段殘忍，且犯後態度惡劣。法官指出，吳男在偵查及審理期間行使緘默權、否認犯行，接受精神鑑定及出庭時更對鑑定人員與被害家屬出言不遜，顯見毫無悔意，認定其無更生教化及再社會化可能，判處死刑並褫奪公權終身。儘管吳龍滿放棄上訴，檢察官仍依法提起職權上訴。二審開庭期間，吳男竟質疑兩名幼童證詞真實性，要求傳喚出庭作證，但經醫師評估，兩名男童因目睹父母遭殺害，心理創傷嚴重，情緒尚未穩定，不宜出庭。庭審中，男童外公哽咽表示，孩子至今仍難以走出陰影，即便搬離案發地，生活仍深受影響，「別說是小朋友，我們大人都受不了」。合議庭最終裁定不再傳喚男童作證。高雄高分院14日以視訊方式宣判，認定一審量刑並無不當，駁回檢察官上訴，維持原判，仍依兩個殺人罪判處吳龍滿2個死刑，全案定讞。