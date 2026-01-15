我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳亭妃擊敗林俊憲闖關初選。（圖／民進黨提供）

民進黨台南市長初選結果於今（15）日揭曉，結果由立委陳亭妃60.8557％些微差距擊敗立委林俊憲58.163％，順利闖關成功，將代表民進黨參選百里侯，對決國民黨立委謝龍介，力拚台南建城400年來首位女市長，預計下周與總統暨黨主席賴清德同框，一同舉行提名記者會。2026年縣市長選舉將至，民進黨分別於高雄市、嘉義縣與台南市進行黨內初選，日前分別由立委賴瑞隆、蔡易餘出線。而三選區初選莫過於台南戰況最為激烈，陳亭妃與林俊憲雙方隔空交火、火藥味濃厚，三縣市透過抽籤決定順序，台南市壓軸進行初選民調，於昨晚順利落幕並於今日公布結果。今日雙方陣營分別前往黨中央確認民調結果，結果出爐由陳亭妃以些微差距闖關出線，將代表民進黨參選百里侯對決謝龍介，力拚台南建城400年來首位女市長。民進黨說明，初選民調作業由秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和兩位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場兩位候選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。