捷運台北車站、中山站去年（2025）12月發生隨機殺人案，嫌犯張文造成3死11傷之後，從誠品南西店墜樓身亡，歷經檢警近一個月偵結，因被告已死僅能處分不起訴，台北地檢署及台市警察局局今日下午2點開記者會說明偵查作為。2025年12月19日，有妨害兵役紀錄的27歲男子張文，先騎機車前往台北市中山區3度縱火，隨後回中正區租屋處換衣服並再度縱火。張文拉著裝有17顆煙霧彈、12顆汽油彈的行李箱，步行至北捷台北車站M8出口，在傍晚5點多投擲煙霧彈，同時持刀殺害制止他的熱心民眾余家昶。張文在台北車站製造恐慌之後，返回做為行動基地的南京西路千慧旅館，在晚間6點多走到北捷中山站商圈扔煙霧彈，並在闖入誠品南西店過程中隨機刺人，等紅燈的機車騎士以及銀行行員因此身亡。警方趕往現場包圍時，張文從商場頂樓墜落傷重不治，成為本案第4名死者。檢警初步調查，張文沒有共犯，也沒有異常金流，2023年從保全離職便無業，全靠存款及母親2年9個月內給的82萬元過活，發動攻擊前帳戶只剩39元。今日記者會將公布本案偵辦28天的完整報告，包括張文的成長背景、人際往來以及犯案動機。