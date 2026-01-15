我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年總預算迄今尚未付委審查，民進黨雖多次提案要求列入院會報告事項，但屢遭藍白封殺，朝野僵局難解，行政院前政務委員張景森說，台灣民主政治還停留在「動物時代」，他喊話民進黨應尋求妥協，執政黨擁有很大的權力，因此與其他政黨共享權力、共同分攤責任，才能對執政有助益。張景森在風傳媒節目《下班瀚你聊》中指出，台灣政黨政治長期缺乏妥協與合作文化，朝野對立凌駕治理，使民主運作停留在「只剩鬥爭」的狀態。他警告，台灣面臨強大外在壓力，若內部政治持續撕裂，一旦出現裂縫，外力稍加施壓就可能引發系統性風險。張景森分析，執政與監督同為國家治理不可或缺的一環，但台灣尚未建立共同負責的民主文化。他指出，台灣憲政設計接近法國半總統制，難免出現總統所屬政黨在國會非多數的情況，關鍵在於釐清權力分界與合作機制，而非套用內閣制邏輯，讓民選總統淪為虛位元首，這既不符政治文化，也違背選民期待。他強調，總統不必然任命國會多數黨組閣，但應主動與在野黨協商，組成能在國會過半的執政聯盟。只要共享權力、分擔責任，就能降低對立、穩定民主。張景森認為，民主政治的第一選擇不是輾壓對手，而是尋求妥協；人民在意的是政績，而非勝負，但他不解為何執政黨連擺出姿態、誠意都沒有，如果姿態、誠意擺出來，談不成，那就是在野的政治責任，被迫選擇「戰」的路線，但現在還沒看到執政黨有做出姿態跟誠意。他直言，長期政黨鬥爭讓政治人物與民眾都感到疲憊，治理不該每天都在對抗。執政黨至少應先展現合作姿態與誠意，若最終談不成，政治責任才會回到在野黨；但目前仍未看到足夠的行動，這正是台灣民主必須補上的一課。