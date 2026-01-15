我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國東北部呵叻府14日上午發生重大鐵路事故，一列載著近200名乘客的客運列車，在行進途中遭施工起重機砸中出軌並起火，死傷慘重，震驚泰國社會，截至今（15）日，死亡人數已超過32死和64人受傷，目前醫院仍在搶救中，而中國大使館第一時間發聲明稱無中資或中方人員參與。根據《美聯社》報導，事故發生於呵叻府四球縣班他暖科村一處高架鐵路工地。當時，一部用於泰中高鐵工程的起重機在吊掛混凝土預製構件時失衡倒塌，直接重擊由曼谷開往烏汶拉差他尼的特快列車，多節車廂脫軌，其中一節隨即燃起火勢。車上共有195名乘客，包含學生在內，場面一度混亂。截至英國時間下午2時，官方統計已造成至少32人死亡、64人受傷，另有3人失蹤。救援人員冒著高溫與濃煙，在扭曲變形的車廂中持續搜救生還者，並將傷者緊急送往周邊醫院，全力搶救。涉事工程為泰中高鐵（Bangkok–Nong Khai）計畫的一部分，該項目被視為「一帶一路」倡議下的重要基礎建設，未來將經寮國銜接至中國昆明。事故路段全長37.45公里，由泰國意泰工程公司承建，工程顧問則由中國鐵路國際有限公司及中國鐵路設計集團團隊負責。中國外交部發言人毛寧表示，中方已注意到事故報導，對死傷者表示慰問，並強調高度重視人員與工程安全，目前事故原因仍在調查中。不過中國駐泰大使館強調，該事故路段未涉及中方施工人員。該項目的承建商意泰工程公司曾捲入去年曼谷審計署大樓倒塌案，引發外界對工程安全與監管品質的質疑。如今再爆重大死傷事故，泰國交通部已要求全面停工並展開調查，這起悲劇不僅為高鐵建設蒙上陰影，也再次敲響大型基礎建設安全管理的警鐘。