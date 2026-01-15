我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯已超過一週，搜救行動正式進入關鍵的深海打撈階段，由於飛機黑盒子的電力僅能維持約1個月，是否能及時定位並成功打撈，成為外界高度關注的焦點。而民進黨立委王定宇也透露，目前戰機已被「精準定位」，在水下相當深度處。王定宇今（15）日轉述空軍最新進度指出，失聯戰機的水下位置已相當明確，相關單位正全力評估打撈方案，並與國外具深海作業經驗的團隊接洽，希望能在黑盒子電力耗盡前，「儘速找回飛機和我們的弟兄」。空軍先前說明，該架F-16V（Block 20）戰機於夜間執行任務時突發異常，研判飛官可能在花蓮豐濱外海約10浬處跳傘，各單位隨即展開大規模海空搜索行動。搜救行動至今未曾中斷，海委會主委管碧玲指出，海巡署部隊持續日夜在海面進行搜尋，同時由國家海洋研究院投入水下探測能量，啟用聽音陣列等專業設備，協助空軍委託的探測船舶執行深海定位作業，目前已鎖定黑盒子可能範圍。相關儀器暫留花蓮待命，研究人員也隨時配合後續行動。管碧玲強調，海委會採取「海面搜尋、水下探測」雙線並進策略，只要還有可能，就會持續搜救，不會放棄任何一絲希望。