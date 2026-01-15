我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌昨日自美返國後舉行記者會表示，行政院去年提出的1.25兆國防特別預算中，只有3000億是對美軍購，其他相當高的部分並非軍購項目，並強調不支持政院版本國防特別預算條例，將提出民眾黨團版本。昨日晚間美國在台協會罕見回應，如同AIT處長谷立言去年11月26日於社群媒體所述，AIT對賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎。綠營則質疑AIT打臉黃國昌。對此，黃國昌今（15）日表示，他不驚訝，更質疑身為民進黨立委王定宇的角色認知是不是有些錯亂。民眾黨立法院黨團今日舉行「預算審議天經地義 台灣民意高度支持」民調記者會，黃國昌表示，從賴清德總統去年11月下旬宣布特別條例，等了近2個月，民進黨才想起要安排秘密會議，19日立院外交及國防委員會將由國防部以秘密會議的方式報告軍購特別條例的內容，王定宇是在他昨天開完記者會後，上午11點半發出開會通知的，他相信這與民眾黨昨天召開記者會一點關係都沒有，因為民眾黨的呼籲沒那麼有用，這個功我們不敢居。在受訪時被問到AIT的回應，黃國昌說，AI不管是T支持或歡迎，他都不驚訝，今天編2兆元、3兆元預算，相信AIT也都會很歡迎，因為這符合美國政策與利益，站在美國政府的角度，這無可厚非。黃國昌強調，他是中華民國的立委，不是美國的國會議員，他做的是反映台灣人的心聲，捍衛中華民國的利益、捍衛台灣人的利益，王定宇的角色認知是不是有些錯亂，台灣社會應該都會有公評。黃國昌批評，為什麼到今天民進黨才想起來，好像應該要向台灣人民、向立法院說明這1.25兆元中有什麼東西？民進黨政府不用回去好好反省嗎？台灣還是民主國家嗎？把民主原則當一回事嗎？為什麼之前的態度是遮遮掩掩，現在卻安排秘密會議報告？之前的態度還要在野黨先通過條例，過了條例再來說，這態度對嗎？