美國半導體232調查結果出爐，川普週三簽署行政命令，對部分先進運算晶片課徵25%的進口關稅，包括輝達、超微等大廠。對此，專家表示，短期來看25%關稅成本應是由輝達、超微本身自行吸收，或轉嫁給客戶，因台灣接單製造，對台灣不會有直接影響。白宮發布公告，內容寫到，此一措施是以「國家安全」為主要依據，目的在於鼓勵晶片製造回流美國，並降低對海外半導體生產基地的依賴。目前美國僅約10%的所需晶片是在美國國內生產，使美國高度依賴海外供應鏈，此結構被視為一項重大的經濟與國安風險，川普政府認為，透過關稅手段可提高進口成本，進而引導企業增加在美國本土的投資與產能配置。同時，川普決定對特定的先進運算晶片課徵25%關稅，例如輝達的H200、超微（AMD）的MI325X。不過，若這些晶片是為了支援美國打造科技供應鏈，以及強化半導體衍生產品的國內製造能力而進口，則不適用此一關稅。外媒報導，晶片在海外製造後運入美國，須在美國課徵25%關稅，才可轉運至中國或其他海外市場。對此，證期雙照分析師翁偉捷今日接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，短期來看，這些關稅成本可能會由輝達、AMD自行吸收，或是轉嫁給客戶，因為台灣廠商是負責製造，製造完之後將成品晶片直接送往美國，除非這些晶片被認定是受管制產品且非豁免用途，否則對台灣半導體產業是不會有太大的直接影響。他舉例，輝達或AMD這些公司位於美國，由台灣的台積電代工生產，美國的關稅是針對「進口到美國的成品晶片」進行徵收，被課稅的對象應該也是輝達，不會和台積電等台廠有直接關係。翁偉捷分析，以政策面來說，這次課徵的關稅也算是台灣與美國之間關稅談判的一環，先前川普曾提到半導體關稅要直接從100%起跳，但現在看起來是降到 25%，他認為，這比之前只提到空泛的數字來說已經更明確了，對台灣來說算是不錯的狀況，因為這項政策看來不是那麼針對台灣，甚至對台灣半導體生產狀況有一些緩和作用。他說，雖然市場短期內會因為「不確定性」而反應成本，但初步定案後，至少比過去擔心的「直接100%關稅」緩和很多，在有限制的條件下課徵25%，市場氛圍、態度應該也會覺得是合理的，因此今天產業、市場也沒有出現比較明顯的負面反應。另一方面，翁偉捷提到，此次課徵重點還有一點，在於這批晶片「要送往美國再出口到其他市場」，尤其出口到中國，必須先經過美國商務部審查，為防止「洗產地」問題產生，他認為，這樣的流程之下，美國會管制、核查，加上廠商也會與美國商務部先溝通，因此也是為避免晶片洗產地的風險，不過，翁偉捷直言，「洗產地」現階段仍由美國政府認定為主。但他強調，25%關稅對台灣目前並沒有明確影響，尤其川普現已表示，主要目的是希望半導體廠商到美國設廠。尤其台積電目前是放眼全球，到美國設廠規模最大的台灣企業之一，「我覺得在這種情況之下台灣還受到衝擊，那基本上就是沒有人會去（設廠）。」