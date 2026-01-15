我是廣告 請繼續往下閱讀

一名來台當交換學生的澳洲男子Alex Shorey，2023年因誤食老鼠藥險些喪命，檢警查出澳洲男大生的台灣女友、49歲楊姓女子三度下藥毒害，以殺人未遂罪起訴，新聞曝光後，楊姓女子的英國籍前夫家人跨海提告，主張前夫2023年1月突然身亡也是因為楊姓女子偷下老鼠藥。但死者已在事發後14天火化，從未檢測任何毒藥物，加上急診醫師、偵辦員警及法醫到案證稱，遺體外觀無異狀，楊姓女子只說不要解剖、沒主動拒絕司法相驗也沒指示死亡證明書該怎麼開，台北地檢署認定犯罪事證不足，今日偵結處分不起訴。2023年1月2日上午，楊姓女子的英國籍丈夫Torslen在台北市租屋處心肺功能停止送醫不治，Torslen的弟弟發現，哥哥在2022年12月21日及23日曾因為胃痛、血尿掛急診，懷疑這就是楊姓女子「某時地」買老鼠藥再以不詳方式下毒，雖然Torslen首度就醫當天因症狀緩解可回家，之後仍因中毒身亡。楊姓女子否認下藥殺夫，2022年12月Torslen是因為尿道炎才需要看醫生。北檢調查，Torslen身亡後，醫院開立司法相驗通報單給轄區員警簽收，法醫師開立的死亡原因是「心臟衰竭及呼吸衰竭」。急診醫師告訴檢察官，從Torslen的病歷判斷他之前就醫原因疑似結石跟泌尿道感染，當天有抽血、重做超音波及檢查肝腎功能，除非高度懷疑中毒，否則不會進行毒藥物檢驗；已跟家屬說找不到病因，必須司法相驗，家屬沒什麼反應。負責鑑定病歷的醫師指出，Torslen在2022年年底兩度就醫的血色素檢查數值並無顯著差異，無從得知有沒有因為老鼠藥而中毒；檢驗項目不包含凝血功能檢查，沒有任何證據可支持或推翻因腦出血而造成呼吸中止的情形。簽收司法相驗通報單的員警在偵查庭上表示，他和同事觀察Torslen頭部四肢都沒有明顯傷勢，研判無外力因素，如果要得知確切死因得進行刑事相驗，並請楊姓女子將Torslen死亡的消息轉達給國外的家人，他不記得楊姓女子有沒有答應，後來楊姓女子的姊夫跟他說，對Torslen的死沒有異議，希望保留完整大體、後續行政相驗。法醫師到案作證說，2023年1月4日她前往醫院往生室準備開死亡證明書，禮儀師告訴她警方同意行政相驗，她打開屍袋並未發現遺體外觀有任何異狀，家屬當場表達不解剖、不司法相驗，她想了很久才決定開立死因為心臟衰竭及呼吸衰竭。承辦檢察官因此認定，楊姓女子縱然表達不願讓Torslen解剖，但沒有「主動表示不進行司法相驗」，也沒有指示法醫師死亡證明要開哪些特定內容；Torslen遺體已在2023年1月16日火化，就算體內有毒藥物，也會因為高溫全數分解而無法檢測。北檢也查過，楊姓女子在國內沒有為Torslen投保的紀錄，似無謀財害命的動機，認定全案的犯罪嫌疑不足，給予楊姓女子不起訴處分。