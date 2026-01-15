我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇的南韓內野手金慧成，目前正參加位於塞班的南韓代表隊第一階段集訓，根據南韓媒體《Sports Chosun》今（15）日報導，金慧成也回顧了自己在「世界最強球隊」洛杉磯道奇度過的首個大聯盟賽季，坦言學習到很多寶貴經驗，也體會到競爭與成長的重要性。金慧成去年海外FA制度以三年總額1250萬美元（約為3.7億台幣）加盟道奇。雖然他開季在小聯盟，但於5月升上大聯盟，並敲出個人首轟。然而，由於左肩傷勢，他在6月底被下放小聯盟，9月回到大聯盟後出場機會仍有限，季後賽則完全未擔任先發，僅以替補身份出賽兩場，且未有打席。儘管如此，金慧成對於在道奇隊的經歷充滿感激。他表示：「真的學到很多，不只是看到好球員而羨慕，而是思考自己如何在這樣的環境中生存與成長。」面對隊內厚實的陣容與競爭，他從未後悔選擇加盟世界級強隊，即便在其他球隊可能有更多出場機會。他也強調：「我從沒想過，如果去別的球隊可能會更順利，因為沒有任何球隊能保證我成為先發。我想要在我喜歡、最棒的球隊裡面與頂尖球員競爭，這才是挑戰。」金慧成也談到參加韓國國家隊集訓的感受：「與在美國練球感覺完全不同，首先能用韓語溝通，感覺非常輕鬆，也很享受。」他將在塞班完成第一階段集訓後返回韓國，隨後前往美國參加道奇隊春訓，持續備戰新賽季。