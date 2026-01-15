我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊集訓今（15）日於高雄國訓中心正式展開。針對外界最關注的投手陣容佈局，總教練曾豪駒在受訪時逐一解密，除了說明旅美小將張弘稜入選的關鍵原因，也針對「年輕化」與「左投稀缺」兩大熱議話題提出看法，強調「壓制力」將是教練團選才的唯一標準。面對外界擔憂本次陣容「左投數量稀缺」的問題，曾豪駒不諱言這確實是現況，「的確左投數量是比較少的。」但他隨即話鋒一轉，展現對於現有投手群的信心。曾豪駒強調，在教練團的調度思維中，左右投並非絕對關鍵，「不管是左投還是右投，只要你能壓制，只要你敢在場上面對所有的狀況，那就是我們需要的投手。」在此次集訓名單中，效力於海盜體系的張弘稜驚喜入列。對此曾豪駒透露，張弘稜一直都在教練團的長期觀察名單中，特別是今年他在小聯盟的成長有目共睹，「他今年的球速進步非常多，表現我們都有看到。」不過曾豪駒也坦言，由於教練團近期沒有在國際賽實際看過張弘稜的身手，因此這次集訓將是關鍵的「驗貨」時刻，「我們希望能在集訓中就近觀察他的實際狀況，最後再做整體評估。」本次名單中納入不少年輕新血，包括年僅20歲的賴胤豪也獲得青睞。曾豪駒對此表示，選才依據完全取決於選手去年的賽季表現與潛力，「會選到的，我覺得都是最好的投手。」曾豪駒強調，能進到中華隊集訓名單，代表能力已獲得肯定，「你有能力，才有辦法進來。」他也向陣中的年輕與資深選手喊話，希望大家都能把握每一次穿上中華隊球衣的機會，在集訓中全力以赴。