▲岑永康的長子Ethan（如圖）是奧克蘭大學航太系學生，是標準學霸型選手。

▲本週《最強的身體》還有話題性十足的「最強Youtuber」組，由「這群人 TGOP」成員尼克（如圖）領軍。（圖／好看娛樂提供）

運動競技節目《最強的身體》自開播以來話題不斷，全新一集迎來「最強星二代」參賽，吳宗憲兒子鹿希派、許仙姬之子許明杰、侯昌明兒子Ken、岑永康長子Ethan、包偉銘兒子包庭政都加入比賽。其中包庭政目前擔任工地主任，體育系畢業的他，是本集公認的硬底子選手，包庭政豪氣宣告：「再強都沒用，叫我學長！」選手們賽前氣氛火藥味十足，許明杰直言：「上次都在做效果，這次要讓你們知道誰是最強星二代！」鹿希派聽完不甘示弱回嗆：「是時候證明給大家看，我比所有星二代都還要拚。」而目前擔任工地主任的包庭政，不僅是體育系畢業，還擁有高爾夫青少年冠軍與亞洲盃銀牌戰績，身體素質相當好。岑永康的長子Ethan則是奧克蘭大學航太系學生，是標準學霸型選手，一週健身4至5次的他，跑過半程馬拉松，也曾拿下籃球聯賽第三名，面對比賽毫無懼色，直呼：「沒在怕的！」岑永康也親自到場為兒子加油打氣，還自信笑說：「他看過選手名單了，就是很難不第一啊。」全程高舉手機錄影，驕傲之情溢於言表。從主持人、歌手到演員，星二代不僅繼承父母的才華，還帶來自身成就，這次脫下光環，挑戰體能賽，預計掀起一波「星二代轉型」熱潮。此外，本週《最強的身體》還有話題性十足的「最強Youtuber」組，集結多位百萬訂閱網路紅人，全面挑戰高強度體能關卡。由「這群人 TGOP」成員尼克領軍，坐擁345 萬訂閱的他，曾完成台北半馬、參與《木曜全明星運動大會》，自信預估20分鐘內完賽。