2022年因詐團上游綽號「紅財神」的男子與陳姓被害人之間存有60萬元的詐騙款項糾紛，遂下達滅口指令，由集團成員徐維韓、郭育廷、謝旻錡及2名目前已逃亡柬埔寨的共犯，在被害人位於新竹縣竹北市的住處將其擄走，不僅強行搜刮陳男座車內的60萬元現金，更對其施以慘無人道的凌虐，最後將受重創的陳男，載往苗栗後龍偏僻山區，挖洞活埋致死，案件經上訴三審後，最高法院依強盜殺人罪判3人無期徒刑定讞。這起驚悚活埋案源於一場黑吃黑的金錢糾紛，死者陳姓男子因與綽號「紅財神」的男子之間存在60萬元的詐騙利益衝突，對方竟憤而下達活埋滅口令。2022年12月29日凌晨2時許，詐騙集團成員徐維韓、郭育廷、謝旻錡，以及目前仍在逃通緝中的張晉毅與藍昱翔等5人，事先前往陳男位於新竹縣竹北市的住處埋伏，待目標一現身，隨即展開殘暴的暴力襲擊。檢方調查，5人先後持電擊棒朝陳男的頭部與腳部猛烈電擊，並徒手對其瘋狂毆打，導致陳男當場流血昏迷。隨後，這群歹徒並未收手，反而將其雙手反銬，並使用黑色束帶封死雙腳，為了防止陳男醒來後呼救或指認，更變本加厲地以膠帶層層纏繞其雙眼與口部，最後強行將人擄走。起初，5人計畫將昏迷的陳男載往海邊丟棄，卻因現場有海巡人員巡邏，擔心東窗事發而被迫更改計畫，轉向苗栗偏僻山區。抵達後，張姓與藍姓男子隨即取出預備好的鐵鍬，在草叢中挖掘足以容納成人的坑洞準備滅口。陳男在過程中一度恢復意識，趁隙撥打110求救，極力向警方描述「自己手腳被綁且沿途看見許多風力發電機」，希望能爭取一線生機，然而，這通求救電話未能阻止悲劇發生。當坑洞挖掘完成後，張、藍2人殘忍地持凶器重擊陳男頭部，甚至為了防止他逃跑而揮刀斬斷其左腳跟、挑斷腳筋。面對死亡威脅，陳男不斷卑微地哀嚎求饒，甚至哭喊著「大哥對不起，多少錢我都願意給」，但一行人在搜刮走陳男車內的60萬元現金後，強行將重傷無力反抗的他推入地洞內掩埋，最終，陳男在絕望中窒息身亡。警方獲報後立即以車追人，並在台中沙鹿發現嫌犯蹤跡，儘管警方當時連開11槍試圖圍捕，仍遭對逃逸。隨後，透過回溯車輛行蹤與大數據研判陳男恐已遭不測，最終在苗栗後龍山區尋獲其冰冷的遺體。2023年1月起，警方陸續將涉案的徐維韓、郭育廷、謝旻錡等3人逮捕歸案，然而張姓與藍姓2名主嫌，卻早已在案發後潛逃至柬埔寨，目前仍由檢方通緝中。檢方認為，徐維韓、謝旻錡、郭育廷等3人不僅具備明確的殺人犯意，其毀情滅性的手段更是極其凶殘，建請法院重判無期徒刑。一審新竹地院依強盜殺人罪將3人均判處無期徒刑、褫奪公權終身；案件經上訴後，高等法院2025年4月駁回上訴；3人再上訴三審，最高院認同二審判決，駁回上訴定讞。