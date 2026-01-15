我是廣告 請繼續往下閱讀

柯瑞能否找回狀態？ 團隊戰力能否抵擋尼克？ 梅爾頓、波傑姆斯基能否複製上一場表現？

唐斯能否找回狀態？ 板凳誰能跳出來？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月16日進行，該日有9場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士主場對上紐約尼克的比賽。勇士目前拿下22勝19敗，暫居西區第8名，尼克則是拿下25勝14敗，暫居東區第2名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。比賽地點：大通中心比賽時間：台灣時間1月16日（三）上午 11：00勇士上一場擊敗波特蘭拓荒者，但先發5人狀態並不是太好，其中柯瑞（Stephen Curry）全場僅拿下7分，對上東區強權且本季有望衝擊總冠軍的尼克，本場比賽柯瑞勢必要重新找回狀態，勇士才會更有信心。觀戰重點：近期陷低潮、唐斯狀態低迷尼克近期陷入小低潮，近10場拿下5勝5敗，本季客場戰績僅8勝10敗，與主場戰績有著不小的落差，唐斯（Karl-Anthony Towns）今年三分命中率創生涯最差紀錄，近期也捲入交易傳聞，加上尼克板凳戰力並不是太深厚，讓球隊戰力減弱不少。03：00 魔術VS灰熊08：00 活塞VS太陽08：30 熱火VS塞爾提克08：30 雷霆VS火箭09：00 公鹿VS馬刺09：30 獨行俠VS爵士11：00 拓荒者VS老鷹11：00 勇士VS尼克11：30 湖人VS黃蜂📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：08：30 雷霆VS火箭、11：30 湖人VS黃蜂NBA League Pass、Line Today。