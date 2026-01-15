台北拉麵市場將迎來重量級震撼彈！由拉麵奇才「橋本友則」（Tomonori Hashimoto）創立、連年蟬聯日本美食權威指標 Tabelog「百名店」榮譽的兩大傳奇品牌—真鯛拉麵「真鯛らーめん 麺魚」與鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」，宣布將進駐台北中山區。
台北將迎來兩家在東京的排隊人氣拉麵品牌，包含位在錦系町的真鯛拉麵「真鯛らーめん 麺魚」，湯頭標榜以真鯛頭骨與雞骨共同熬煮，配上帶有燻香味的叉燒，一開業就獲得「日本TRY拉麵大賞冠軍」，更在日本美食權威指標Tabelog中獲得「百名店」殊榮，拿下3.63的高分。
至於「中華そば 満鶏軒」，同樣也是 Tabelog「百名店」之外，更是有3.74高分，主打使用鴨骨和水熬煮出的鴨清湯，再配上鴨叉燒，屬於清爽的「淡麗系」拉麵。
業者表示，此次登台不僅是兩大品牌的首度海外擴張，更打破業界常規，將兩間風格迥異的頂尖名店選址於同一處中山區老宅內，台灣民眾除了不需跨國就能吃到，更能一次在同一個屋簷下同時體驗「魚、鴨」兩種截然不同的美味。而詳細開幕資訊，則待店家進一步公布。
京都魁力屋拉麵開台北店 首三日送免費招待券
另外，來自日本京都人氣連鎖拉麵品牌「魁力屋拉麵」，除了台南店、台中店之後，也宣告，將於1月16日插旗台北新光三越南西店，南西店也是品牌在台灣推出的旗艦店型，並帶來台北限定款新品「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」。為慶祝台北旗艦店開幕，將於1月16日至1月18日推出三日限定回饋活動每日前50名入店消費者可獲得「免費招待券」一張。
資訊來源：真鯛らーめん 麺魚、中華そば 満鶏軒、魁力屋拉麵
