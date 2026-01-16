我是廣告 請繼續往下閱讀

《TCN》與德國馬歇爾基金會共同製作《台灣前線》（Taiwan Frontlines）節目，邀請《晶片戰爭》作者Chris Miller進行深度對談，透過專家眼光分析現今美中兩大國，在技術競爭上做出的各種晶片戰角力。Chris Miller大嘆他的書出版後6週，ChatGPT就上線了，AI浪潮下他認為台灣的地位將越來越重要，台美半導體生態系世界龍頭的地位難以撼動。當主持人葛來儀問到，《晶片戰爭》出版後已經過了數年，如果再版會加入哪些精彩內容？Chris Miller回答光是輝達和輝達執行長黃仁勳就可以多寫數十章節，不過他更提到先進封裝領域，因為這也是台灣半導體產業鏈強項「對一般讀者來說聽起來可能相當冷門，但事實上越了解AI晶片需要什麼，越會發現他們不只需要單一的晶片，還需要把不同的晶片用嶄新且日益複雜的方法組合起來」Chris Miller認為，未來晶片技術的推動在於如何利用新材料開發晶片之間的互連技術。而當主持人問到，黃仁勳日前和美國總統川普，在晶片Blackwell B30A出口上有所交鋒，到底該不該賣非常先進的「高階」晶片到中國？怎麼平衡技術發展和商業活動？Chris Miller表示根據他掌握的資訊，中國半導體主力廠商中芯，今年和明年的產能只有台積電5%，基本上連內需都滿足不了，只要台積電在創新和生產品質、數量上大幅領先中國，中國因為購入高階晶片就迎頭趕上的風險相當低。想知道更多Chris Miller對晶片戰的看法？矽盾對台海穩定到底有多重要？快點擊下方影片收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）。