為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（15）日將於國家運動訓練中心啟動第1階段春訓，中信兄弟「美美」鄭浩均繼杭州亞運後，再度入選中華隊。相隔3年再穿國家隊戰袍，他表示自己一直都很有意願替台灣出征，也透露在當兵期間收到中華隊徵詢，還因為無法接電話，差點讓中華隊誤以為自己婉拒。鄭浩均自2023年杭州亞運後，再度穿上中華隊戰袍，期間因接受手肘韌帶置換手術（Tommy John），有一年的空窗期。他坦言，休賽季不是以進入中華隊做準備，而是專心備戰中職賽季，「看有沒有這個緣分可以跟大家一起共事。」鄭浩均表示，他非常樂意打國家隊，但因為剛傷癒復出，會交由防護團隊來判斷。鄭浩均說，穿上國家隊的球衣，就是把自己能做的做好，結果就是老天的安排，「我也不是說想打中華隊就一定能打，還是要看有沒有緣份，但既然真的要參加，我一定會有辦法準備好，但整體的調整目標，還是會以季賽為主。」鄭浩均透露，休賽季入伍服12天兵役時，剛好是中華隊的徵詢時間，「因為在當兵，我的手機都一直關機，沒有人聯絡得到我，中華隊還以我婉拒，就整個人消失這樣。」他笑說，當開啟手機接到經紀人電話後，才急忙請部隊幫忙聯絡，說自己有高度意願參賽。鄭浩均表示，經典賽幾乎都是以大聯盟體系的選手為主，自己並沒有特別在意要與哪位打者交手，但若能對決到日本隊球星大谷翔平也是不錯，「很想知道自己離這些球員的距離還有多遠。」鄭浩均說，自己已有6、7年沒來國訓中心的球場，已經跟印象中不同，「這邊天氣很適合，也有好的練習環境。」飲食方面，鄭浩均表示，國訓中心選擇多樣化，即使是「素食者」也有許多選擇。