我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運隨機殺人案嫌犯張文雖因墜樓身亡不起訴，台北地檢署與台北市警局仍追查他犯案動機及計畫，今日下午開記者會說明。外傳張文性格漸趨孤立是因為遭到霸凌，檢警已確認並無此事；張文在發動隨機攻擊前，犯案計畫已策劃1年11個月，他除了頻繁搜鄭捷隨機殺人案，也關注國外的無差別攻擊事件，令人不寒而慄的是，他曾關注「越南屠夫」的分屍案報導，並將命案照片特別存起來。張文的保全同事雖提到他疑似被霸凌過，但檢警約談張文的國高中、大學同學以及軍中班長，均無法證實他求學或服役期間遭遇霸凌。專案小組勘驗張文的手機，查不到他曾上網搜尋軍中霸凌等紀錄；加上保全同事到案表示，他只是猜測而已，因此結論是張文並未遭到霸凌。檢警查出，張文從2024年1月起，也就是犯案前將近2年就開始籌劃殺人計畫。張文在2021年10月29日到2022年3月10日之間曾搜尋「隨機傷人事件」；2024年1月創建投擲式燃燒瓶文件檔，2024年4月起陸續購買長短刀；2024年7月到12月居住台中期間，開始關注台中捷運砍人的新聞，2025年年初才轉為關注鄭捷隨機殺人案。檢警推論，張文顯然有參考鄭捷、洪淨的犯案手法與意圖。北檢發現，張文在2024年6月到2025年12月期間，特別注意「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等新聞事件或議題探討，共有1810筆紀錄，其中512筆與鄭捷捷運殺人有關，每個月都會重複觀看。張文也長期注意日本、美國、瑞典、澳洲等國的隨機槍擊、殺人等多人死傷的無差別攻擊事件；他還十分熱衷搜尋瀏覽「Ryona」（源自日本網路文化，以觀看女性角色受虐、受傷害情境而引發性興奮的內容）以及「越南屠夫」分屍兇殺案，甚至在2025年9月創建「Dead」資料夾，放進「越南屠夫」的分屍殺人照片。