超猛業績出爐！台積電今（15）日公布去年第四季財務報告，合併營收1兆460億9千萬元，稅後純益約5057億4千萬元，每股盈餘為19.50元，毛利率62.3%，多項表現皆再創歷史新高。與去年同期相較，2025年第四季營收增加了20.5%，稅後純益與每股盈餘皆增加了35%。與前一季相較，2025年第四季營收增加了5.7%，稅後純益則增加了 11.8%。若以美元計算，2025年第四季營收為337.3億，年增25.5%，季增1.9%。去年第四季毛利率為62.3%，營業利益率為54%，稅後純益率則為48.3%。3奈米製程出貨佔台積電2025年第四季晶圓銷售金額的28%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的35%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 77%。