為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（15）日將於國家運動訓練中心啟動第1階段春訓，富邦悍將後援投手曾峻岳第3度穿上中華隊戰袍（含經典賽資格賽），他表示有了2023年的經驗，更了解在何時該做何事。悍將除了曾峻岳，還有張奕、張育成、李東洺以及戴培峰入選，成為中職球隊「最大團」，曾峻岳笑說，「希望我們全部都入選（30人名單）。」曾峻岳雖然才24歲，卻已參加過2次一級國際賽（2023年經典賽、2025年資格賽），加上這次參加集訓，是個人第3度挑戰最高層級的國際賽。他表示，有了2023年失敗的經驗，知道自己在什麼時間點該做些什麼，才不會操之過急，「現階段比較偏向自主訓練為主，教練會幫助選手的需求，但還是要知道自己在什麼時間該做什麼事情。」此次中華隊選了不少20歲新血，像是韋宏亮、賴胤豪以及孫易磊，曾峻岳笑說，「不准他們叫我學長，我也沒大多少，沒有差很多。」曾峻岳表示，自己在球隊也算是年紀較輕的選手，所以被叫學長感覺很不習慣。曾峻岳也提醒學弟，入選中華隊一定會很興奮，但仍要把自己做好，「因為過於興奮，表現會變得不一樣，會想要多做些什麼，反而會超出自己所準備的範圍。」曾峻岳直言，希望學弟現在就準備好自己的東西，在球場上發揮出來，「不要越想表現，反而表現越不好。這是我學到的一課，那一跤（2023年經典賽）跌得很大。」曾峻岳透露，休賽季調整訓練課表，加入「瑜珈」訓練，「提升柔軟度與活動度，讓角度變更大。這是訓練師建議的，今年想說再試著改變一下，看會不會有什麼好的效果。」曾峻岳認為，整體調整的感覺、效果還不錯，「看牛棚影片去對比前幾年的投球，有發現明顯的不同，雖然是小小的細節，但從慢動作看是有明顯差異。」對於經典賽，曾峻岳認為團隊要一步一腳印踩穩，談到最想對決的打者，他直言是大谷翔平，「投手應該都這樣想吧！」