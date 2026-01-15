花蓮光復鄉15日凌晨發生一起命案！隸屬於鳳林分局的51歲卓姓員警，趁休假期間與61歲的朱姓友人相約入山狩獵，兩人駕車行經產業道路時下車如廁，卓員疑似為了方便，隨手將已上膛的獵槍靠放在一旁，不料獵槍突然倒地，意外走火，子彈竟精準擊中一旁的朱男右胸，導致其受創嚴重當場失去生命跡象，然而朱男經送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方已查扣涉案獵槍等證物，同時成立專案小組深入釐清事發經過，全案已依過失致死罪嫌，將卓姓員警移送花蓮地檢署偵辦。
花蓮縣鳳林分局一名51歲卓姓員警，今日凌晨與61歲朱姓友人驅車前往馬錫山產業道路狩獵，2人於凌晨12時許抵達半山腰時，決定停車下車如廁，當時卓姓員警疑似隨手將已上膛的獵槍靠立在旁，不料下一秒獵槍突然倒地走火，子彈竟直接擊中一旁朱姓男子的右胸，導致他當場沒了呼吸心跳，卓姓員警急忙撥打119求救，警消獲報後趕抵現場，立即將朱男送往鳳林榮民醫院搶救，但仍在今日凌晨2時宣告不治。
據了解，卓姓員警當時攜帶的2把獵槍，皆未經過合法登記，對於悲劇發生，鳳林分局深感遺憾，表示已報請地檢署指揮偵辦，並查扣獵槍等相關證物，成立專案小組全力調查，強調案件偵辦會公正透明、釐清真相，也會盡全力關懷死者家屬，表達慰問，全案依過失致死罪將卓姓員警移送花蓮地檢署偵辦。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
