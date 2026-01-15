我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽(WBC)中華隊集訓於今(15)日上午在高雄國家運動訓練中心盛大舉行開訓典禮。這不僅是台灣棒球的年度盛事，更是「運動部」升格成立後迎來的首場國際一級棒球戰役。運動部部長李洋親自南下督軍，並送上超級大禮，宣布將以「歷屆最高規格」全力支援，包括落實職業球員最在意的保險「實支實付」，要讓這支「台灣隊」在無後顧之憂的狀態下，全力衝擊東京巨蛋，搶下前往美國邁阿密的複賽門票。為了擦亮國球招牌，李洋部長強調，本次備戰規格將全面升級。運動部已專案核定補助中華職棒聯盟(CPBL)組訓經費高達4400多萬元，另有1600萬元的專項情蒐計畫，總計投入逾6000萬元。這筆經費將用於全面提升教練費、選手零用金及膳宿標準。更重要的是，為了讓選手能維持最佳競技狀態，職棒聯盟籌組了一支超過40人的「豪華後勤團隊」，成員涵蓋專科醫師、心理諮商師、營養師、體能訓練員及防護員，搭配專業的情蒐小組，以奧運金牌等級的規格伺候國家隊。過去國際賽職業球員最擔心的「受傷沒保障」問題，這次也得到徹底解決。運動部宣布全額補助代表隊選手的旅平險、意外險及失能險，並強調落實「實支實付」原則。這顆定心丸讓職業球員能放心在場上拚搏，無需擔心受傷影響職業生涯的薪資權益。開訓典禮上，李洋特別致贈20萬元加菜金慰勞教練團與選手的辛勞。本屆WBC中華隊被分在競爭激烈的C組，將與宿敵日本、韓國，以及澳洲、捷克同場較勁。預賽預計於3月5日至8日在日本東京巨蛋點燃戰火，小組前2名將可晉級複賽。李洋期許選手們能享受高張力的比賽氛圍，發揮集訓成果突破重圍，達成前進美國邁阿密參加決賽輪的終極目標。他也號召全體國人化身最強應援團，跨海為台灣英雄加油。