新北捷運在2025年運量突破3千萬人次，環狀線的使用率也日益攀升。不過，在「秀朗橋站」的電扶梯下方，卻一直有一個被圍起來的「神秘空間」，讓許多通勤族相當好奇這塊區域的用途。對此，新北捷運局近日主動解答，原來這塊區域是為了「全新轉乘路線」預先留下的伏筆。
秀朗橋站神祕區域是什麼？新北捷運局解答了
新北捷運局在官方臉書發文指出，秀朗橋站電扶梯下方那片看似閒置、被封閉的區域，其實早在車站設計階段就已納入規劃。其真正目的是為了因應未來「中和光復線」與「新北環狀線」的轉乘需求。
捷運局進一步說明，該空間未來將打通作為「地下連通道」，讓兩條路線在完工後能夠順利銜接，提供旅客更便利、流暢的轉乘動線。之所以預先保留，是為了避免日後為了銜接路線，而必須再進行大規模開挖或破壞現有結構。
針對這條新路線的進度，新北捷運局透露，中和光復線的新北市段（又稱中和公館線），預計將在今（2026）年中完成可行性研究報告並提報中央審議，期許在獲得台北市優先路網及交通部同意後，雙北共同推動這條黃金路線。
「中和光復線」是什麼？中永和人引頸期盼的捷運線
事實上，「中和公館線」是新北捷運目前正在全力推動的建設。該路線採「地下中運量系統」，規劃全線地下化，並預留無縫轉乘與延伸空間。
根據初步規劃，優先推動的新北段長約3.1公里（新北2.1公里、台北1公里），共設有4座車站。未來完工後，起點「C01站」可轉乘新北環狀線秀朗橋站，終點「C04站」則可轉乘松山新店線公館站，將大幅縮短雙和地區往返台北市的時間。
中和光復線（中和公館段）初步站點規劃：
C01站： 位於景平路與成功路口附近（可轉乘環狀線秀朗橋站）。
C02站： 位於得和路與成功路口附近。
C03站： 位於福和橋與環河東路口附近。
C04站： 預計位於公館地區（可轉乘松山新店線公館站）。
資料來源：新北捷運
