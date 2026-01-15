我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市週三全數走低，其中那斯達克指數創下一個月來最差單日表現，拖累台北股市今（15）日開盤下跌194.8點、來到30746.98點，盤中在台積電熄火的壓力下，最低一度來到30663.87點，終場下跌131.2點或0.42%，收在30810.58點，成交量為6493.12億元。不過中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.15點、來到290.75點，終場上漲0.56點或0.19%，收在291.16點，成交量為1604.15億元。今日個股成交量排行榜前五名為：金寶、華新、友達、南亞、燿華；個股成交值排行榜前五名為：台積電、國巨*、華通、富喬、華新。權值股全數走低，權王台積電今日下午召開法說會，不過卻不見資金卡位行情，以1685元盤下開出，失守1700元關卡，盤中最低一度來到1680元，終場下跌20元或1.17%，收在1690元，拖累大盤指數就有153點，也就是說扣掉台積電拖累的跌點，台股指數是走高的。也因此，其餘個股表現相對強勁，PCB概念股持續走高，台玻、德宏、凱崴、榮科、建榮攻上漲停板，合正上漲逾7%，燿華、寶得利、華通、恩德上漲逾6%，富喬上漲逾5%，敬鵬上漲逾4%。被動元件股也持續走高，華容、鈞寶、泰霖攻上漲停板，千如上漲逾5%，文華、天二科技、鈺鎧上漲逾3%，聚鼎上漲逾2%。化工族群也有買單挹注，長興、三晃、雙鍵攻上漲停板，奇鈦科上漲逾4%，美德醫療-DR、晟德、興農、國精化、東聯、台肥上漲逾1%。此外，台美關稅有望降至15%，使得重電族群鬆了一口氣，近期股價回神上攻，榮星攻上漲停價16.15元，華新上漲逾8%，華城上漲逾1%，大同、華榮、宏泰、華電、合機、大亞力守紅盤。不過今日仍是有漲多回檔族群，節能概念股賣壓沉重，日友下跌逾9%，天方能源下跌逾3%，泓德能源、樂事綠能、達能、茂矽、鼎元下跌逾2%。