全台目前共計有8間分店的Global Mall環球購物中心，業者表示，環球購物中心即將進駐高雄車站商圈，最快2028年登場，營業面積約1.6萬坪。而Global Mall春節檔期《駿馬迎春》自1月22日起至25日開跑，今年祭出史上最高回饋9％，且還有春節備受期待的「馬吉福袋」、「IP萌趣福袋」，共計僅2500個，抽歷年最大獎BMW百萬名車。
Global Mall環球購物中心要開新分店！進駐高雄車站商圈
Global Mall環球購物中心取得「高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案」，預計最快將在2028年開門見客，營業面積約1.6萬坪，包括地上10層，以及地下1層、地下3層，位在捷運、台鐵轉乘動線之間，屆時將會是環球購物中心旗下最大車站店型。
Global Mall春節史上最高回饋！福袋大獎歷年最貴
Global Mall表示，今年春節檔期線上線下多元回饋，指定專門店消費滿額享「最高9%回饋」，力拼春節檔期成長6％，2026年業績目標挑戰成長8％。業者透露，去年業績未達目標增長10％，主因是出國潮、大環境政策影響，不過屏東店、南港店成長都高於平均值，屏東店成長動能為櫃位改裝，南港店則是南港LaLaport開幕後帶動人潮湧入商圈，成長幅度更是高達6至8%。
Global Mall春節一大亮點，除了消費回饋外，還有「馬吉福袋」、「IP萌趣福袋」等春節福袋，搶攻新春商機，全台八店共計推出2500個福袋，每袋1500元，總價值超過千萬元。「馬吉福袋」以喜迎馬年為主題，精心準備四款福氣生活好物，包含兼具三種背法的「萬用發財福袋包」、萌馬暖暖毯、福氣保溫杯、納福趴睡枕，並且各分店祭出專屬福袋商品及加碼獎項，有機會將高級智慧家電、娛樂遊戲機等人氣商品抱回家。
福袋最大獎有BMW百萬名車（價值155萬，1名）及黃金富貴馬（價值16萬7400，1名）、愛馬仕精品包（價值10萬，1名）、馬爾地夫豪華行（價值7萬元，抽１名）、北投老爺酒店住宿券（價值3萬8500元，抽2名），2月17日大年初一上午11點正式開賣，2月5日起至2月12日線上搶先預購再加贈刮刮卡一張，中獎機率再提升。
資料來源：GlobalMall環球購物中心
除了百貨春節福袋外，萊爾富、7-11、全家、OK超商的福袋也已經開賣，《NOWNEWS》開箱四大超商最平價的福袋款式，根據內容物市價來清算價值，並整理各家百萬大獎，一次看懂哪家福袋最虧本、哪包最賺。其中全家、OK超商今年隨袋小物誠意十足，加上零食餅乾組合，福袋保底就回本兩倍，CP值相當高。