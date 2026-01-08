萊爾富、7-11、全家福袋陸續開賣，OK超商則於今（8）正式開賣，四大超商福袋全部登場，今年福袋同樣破百款，讓人難以選擇，《NOWNEWS》開箱四大超商最平價的福袋款式，根據內容物市價來清算價值，並整理各家百萬大獎，一次看懂哪家福袋最虧本、哪包最賺。其中全家、OK超商今年隨袋小物誠意十足，加上零食餅乾組合，福袋保底就回本兩倍，CP值相當高。
🟡7-ELEVEN春節福袋499元
📍「福袋」大獎：大獎包括Tesla MODEL Y （3台）； 2名甜蜜約定5兩黃金（市價160萬）；三獎 1名精品KELLY包（市價99萬）；特別獎2026國際棒球賽事東京賽事門票4組，1人中獎2人同行（價值126萬）
7-11今年最基本款的福袋，維持去年的價格499元，有「燈芯絨拼接托特包+304 不鏽鋼可瀝水泡麵碗」、「大頭造型手提袋+可微波不鏽鋼餐盒」、「BLACK HAMMER 20cm木紋導磁不沾單柄鍋」三種組合可以選。內含有同款IP紅包袋，且同樣有零食餅乾、品牌優惠券、抽獎機會。
📌499元福袋開箱，零食飲料價值約174元。提袋泡麵碗或不鏽鋼餐盒；單柄不沾鍋
◾不銹鋼泡麵碗
◾自有品牌衛生紙一包
◾旺仔小饅頭
◾extra條狀無糖口香糖14公克
◾葡萄王康普茶
◾多喝水 酷涼礦物質強氣泡水
組合1：燈芯絨拼接托特包+304 不鏽鋼可瀝水泡麵碗+紅包袋。推出7種IP選擇，分別為貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊。
組合2：大頭造型手提袋+可微波不鏽鋼餐盒+紅包袋，推出7種IP選擇，分別為貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊。
組合3：BLACK HAMMER 20cm木紋導磁不沾單柄鍋+紅包袋，推出8種IP選擇，分別為DINOTAENG、貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊。
組合4：造型擦手巾+304不鏽鋼可瀝水泡麵碗+紅包袋，DINOTAENG，共一種IP。
組合5：造型擦手巾+可微波不鏽鋼餐盒+紅包袋，DINOTAENG，共一種IP。
🟡全家福袋249元
📍大獎：
◼️抽獎專區：登錄序號再抽頭獎BMW iX1純電運動休旅
◼️立即開獎區：即開即抽30台iPhone 17 Pro、市值約3萬5000元黃金10克、5000元全盈購物金等豐富獎項
今年全家福袋最基本款249元，一口氣推出三款可以選擇包括「馬年新春款、hahababy聯名款、懷舊茄芷袋款」，零食含有8款，還有隨機附贈一款療癒或實用小物。
雖基本款比起萊爾富、OK超商，貴了約50元，不過《NOWNEWS》記者實際開箱，隨袋附贈小物拿到POP MART 泡泡瑪特盲盒，市值約280元，且零食也是四大超商福袋裡面最多的，今年CP值算是相當不錯，買了不會虧本。
📌全家249元福袋開箱：市價總值520元
◾可樂果，市價30元
◾滿天星，市價25元
◾波的多，市價35元
◾咔辣姆久，市價35元
◾益生菌軟糖，市價25元
◾五月花三入衛生紙，市價20元
◾雙響泡雙響泡 沙茶鍋燒湯麵，市價35元
◾伊藤園綠茶，市價35元
◾隨袋贈品：泡泡瑪特Labubu 花之精靈（價值280元）
🟡萊爾富200元馬年福袋
📍大獎：
◾超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
◾頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
以上為登錄序號抽獎
◾壹獎：iPhone 17（3名）
◾貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
◾參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
◾肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
◾伍獎：LG 12L除濕機（10名）
◾陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
◾柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
◾其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
以上為刮刮卡獎項
今年萊爾富福袋大獎同樣祭出台積電股票外，還有輝達500股，至於福袋今年最大亮點是外袋不使用紙袋了，改為可重複使用的保冷袋，共有2個款式、內容物有8個組合，每袋皆含6個實用商品，如餅乾、飲料、生活用品等，雖然沒有像全家、OK有隨袋小物讓拉高福袋價值，不過外袋保冷袋市價也值200元左右。
📌萊爾富200元福袋開箱：市價總值223元
◾絲花濕紙巾，市價49元
◾《GLICO》香蕉pocky，市價20元
◾飛壘 乳酸菌軟糖，市價45元
◾星太郎點心麵，市價39元
◾多力多滋 超濃起司，市價35元
◾樂法 運動補給飲料，市價35元
🟡OK超商199元福袋
📍大獎：頭獎為黃金金條，另包含可口可樂獨家商品、實用家電、3C 產品與 OKmart 禮券等多項好禮
OK福袋今年售價調整為199元，不過仍為四大超商超便宜福袋，內含7至8款正貨糖餅、飲料，以及每袋刮刮卡一張。並額外加贈隨機好禮，記者開箱獲得市價約288元的滾珠精油，相當於禮品價值翻倍，相當划算。
📌OK超商199元福袋開箱：市價總值468元
◾OKchoice青花椒風味爆米花，市價35元
◾可樂果，市價30元
◾blessed滾珠精油2ml，市價288元
◾英堡 卡通口紅糖，市價25元
◾POLI 波力小隊 益生菌果凍，市價30元
◾可口可樂330ml，市價25元
◾紅茶花伝皇家紅茶470ml，市價35元
資料來源：7-11、全家、萊爾富、OK超商
