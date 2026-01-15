我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（15）日將於國家運動訓練中心啟動第1階段春訓，樂天桃猿20歲小將賴胤豪生涯首度穿上國家隊球衣，他坦言集訓第1天很緊張，因為看到不少「大咖」前輩。賴胤豪也喊話，既然已進入中華隊集訓，就抱持著強烈的企圖心，目標搶進最終30人名單。現年20歲的賴胤豪畢業於北科附工，2023年選秀第3輪入隊，從小到大沒有中華隊經驗，首次穿上國家隊球衣就是從一級國際賽起步，算是非常特別的經驗。他坦言，這次入選國家隊名單，多少會緊張，「就是在坐巴士的時候，壓力流手汗，因為跟很多比較大咖的球員坐同一台車。」賴胤豪透露，自己在巴士上坐在林家正旁邊，「家正之前會來樂天練習，所以那時候就有認識。」對到目前狀態，賴胤豪說，會想辦法把自己調整到最好，「讓自己的狀況回到跟去年季中一樣，那種巔峰的時候。」賴胤豪透露，去年11月接收到中華隊通知，「有種不可思議的感覺，我一個人坐在家門外滿久一段時間，一直在思考，為什麼會有這個機會。」賴胤豪笑說，在越南的冠軍旅遊時，曾總有勉勵他入中華隊培訓要好好表現自己，「我來這邊就是學習，當成一個很好的經驗。」去年球季，賴胤豪出賽42場，繳出防禦率2.61的不俗成績，他自認進步最多的是「心態轉換」，「 從季末那段低潮，再到季後賽調整回來，那段時間比較難熬，但這就是經驗。」