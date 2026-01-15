我是廣告 請繼續往下閱讀

「憲妃大戰」今（15）日落幕，民進黨台南市長初選由立委陳亭妃以2％些微差距順利闖關，將代表民進黨參選百里侯對決藍委謝龍介。對此資深媒體人陳嘉宏分析高雄與台南初選民調，表示國民黨支持者很明顯在挑選對手，在高雄方面，當林岱樺對上柯志恩時，柯志恩的支持率比起其他3位民進黨競爭者低了約3到4％，代表這3到4％的藍營支持者，應該都跑去支持林岱樺了；同樣當謝龍介對上陳亭妃時，謝的支持率低了7到8%，支持者當然也多數都跑去支持陳亭妃了，這一來一往之間大約也就打平了。陳嘉宏表示，民進黨正在進行全民調初選，南部的國民黨支持者有沒有伺機介入挑選自己大選時的對手？「有的，而且很明顯」，在高雄市長初選裡，藍營支持者想挑的對手是林岱樺，當林岱樺對上柯志恩時，柯志恩的支持率比起其他3位民進黨競爭者低了約3到4％，這3到4％的藍營支持者，應該都跑去支持林岱樺了。而在在台南市長初選中，藍營支持者想給賴清德難看，挑的對手是陳亭妃，所以當謝龍介對上陳亭妃時，謝的支持率低了7到8%，當然也多數都跑去支持陳亭妃了。陳嘉宏分析，相對於藍營支持者想挑對手，綠營支持者也做出反制。若干比例的民進黨的核心支持者顯然比較不喜歡林岱樺與陳亭妃，所以民調上對她們的支持也比較保留。每個縣市的狀況不一樣，但這一來一往之間，認為大約也就打平了。最後陳嘉宏表示，高雄與台南是民進黨的傳統優勢區，所以綠營的核心支持者可以透過這種策略性支持彌補其他政黨支持者的干預，但如果來到中北部，這種全民調初選的危險性會大幅升高，「可能就要另做他想了！」