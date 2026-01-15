我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張文墜樓模擬。（圖／翻攝畫面）

2025年12月19日張文在台北車站及中山站，發動隨機攻擊造成3名無辜民眾死亡，儘管嫌犯張文已身亡獲不起訴，北檢與市警局仍深入追查其動機。針對外界傳聞張文原想藉紙箱緩衝逃生而非輕生，北檢今日澄清，根據各項證據顯示，張文確實一心求死，既非意外墜樓，也完全沒有任何逃亡計畫，南西誠品墜樓便是他隨機殺人計畫中的「最終站」。台北地檢署今公布的報告書中指出，根據解剖鑑定報告顯示，張文的死因是因墜樓導致全身多處骨折、挫裂傷及刺傷，進而引發多重器官損傷出血死亡。關於死亡方式的判定，傾向歸類為「自殺」。此外，經對其血液及尿液進行檢驗，均未發現常見毒藥物成分。張文留下的「攻擊計畫書」顯示，計畫於攻擊中山百貨後即告終結，並無逃亡規劃。張文18日詢問上頂樓遭拒後便直接離開，未私下勘查；19日事發前，他仍先索取鑰匙並公開詢問頂樓位置，足以證實他將該處視為計畫的「終點」，而非預謀的「逃脫路線」。檢方指出，張文墜樓前先卸下全身裝備並棄置長刀，若有心逃脫，大可變裝後由安全梯混入人群離去。此外，張文落地後呈仰躺姿勢，且手腳四肢均無掙扎刮擦傷或防禦性骨折，顯示墜樓時並未試圖抵抗衝擊，足以判定其死因為自殺。檢警補充指出，張文近視達500度，卸下眼鏡後視線模糊，顯然已無計畫從頂樓逃往他處的可能，且無論誠品南西店的紙箱是否清空，該處一樓放置區設有鐵架，張文若由該點墜落，必然會直接撞擊鐵架受傷，完全不符合逃生邏輯。此外，根據鑑識與3D測繪顯示，頂樓高約22公尺，而張文最後的陳屍地點，距離頂樓起跳點在地面垂直投影處的水平距離達2.5974公尺，且落地位置與傳聞中可供緩衝脫逃的紙箱堆放處距離過遠，足以排除其試圖攀爬牆面逃脫的可能性。關於張文的計畫細節，他雖曾預訂飯店但未付費無成功預訂。至於在旅館存放大量凝固式汽油彈，原是計畫用於捷運中山站，但因北車攻擊行動引燃不順，才被迫放棄原定的手推車投擲構想。此外，計畫書中的重複時序僅為間隔30分鐘的備援方案，並非逃脫後的再犯計畫。此外，張文將筆記型電腦、身分證件、學歷證照及僅剩的1434元現金全部留在公園路租屋處，甚至對該處縱火毀損，加上其身上與郵局帳戶幾乎已無存款，種種跡象顯示他一心求死，完全沒有預留任何逃亡所需的物資與退路。