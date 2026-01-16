我是廣告 請繼續往下閱讀

近年在中科與七期之間的區位優勢推動下，水湳成為高端企業、豪宅聚落的首選地段。年底兩大文化建設將為水湳生活圈揭開新篇章，綠美圖正式啟動，已在12月正式開館，是目前台灣唯一結合了美術館及圖書館的公共建設，更成為全台的首座大型文化地標，「台中國際會展中心」也預計年底啟用，補齊中台灣長期缺乏的國際會展場域，加上明年將啟用的台中四大轉運中心之一「水湳轉運中心」及未來捷運橘線的雙交通利多加持下，服務來自國內外的龐大觀展人潮及轉車人流，蓬勃商機發展不可限量。信義代銷指出，水湳經貿園區在「會展經濟」與「綠能智慧城市」雙軸並進下，交通、生活與商業機能不斷升級，是轉運、會展人潮與旅宿消費的重要入口，水湳經貿園區公共建設已逐步到位，目前正是擁有核心生活的最好時機。台中水湳經貿園區為中部最受矚目的國際級核心開發區，隨著中央公園、水湳轉運中心、台中國際會展中心與台灣智慧營塔等重大建設陸續到位，最受矚目的「超巨蛋」也正式啟動開發，將與台中國際會展中心、中央公園形成三大核心生活圈，成為台中最具代表性的國際級都會地標。超巨蛋建設完成後，將有效帶動觀光、商業與住宅需求，已形成集商辦、企業總部、綠能科技於一體的黃金軸帶。擁有市中心最大20萬坪中央公園，面積為大安森林公園2.5倍大，中央公園已經是跨年晚會、各式重大活動的指定地，也是家庭出遊、觀光旅遊熱門景點，為台中使用度最高的公園。水湳經貿園區結合生態景觀廊道與未來捷運預定站點、10分鐘可達台中科學園區通勤圈，形成「科技 × 商辦 × 綠境」的黃金三角區段。在重大建設題材帶動下，進一步推升水湳整體房市價值，吸引各大建設品牌、大型開發商與企業總部接力進場積極卡位。聚碩建設以高規格精品建築標準，聯手單元二國際豪墅『餘白』建築師_蔡長恩建築師，推出國際級指標建案「聚碩仁玉」，結構安全由台中結構技師公會理事長許庭偉把關、景觀燈光分別由操刀雙橡園1617的上境景觀設計、偶得設計團隊操刀，樹立水湳新世代精品建築新典範。以精品訂製的細膩思維，創造國際美學的極致堅持，「聚碩仁玉」更榮獲歐美六座全球國際建築獎項肯定，以超越業界「結構保固25年、防水保固10年」的信任承諾，搭配BIM建築資訊管理系統，精準掌握從設計到施工的每一環節，同時建築導入智慧系統，可監測能源與空氣品質，並透過 APP 隨時掌握狀態，搭配即時回報的安全防災系統，全面保障居住安全。為了呼應水湳身價，「聚碩仁玉」從法式長型序列建築語彙著眼，以細膩手法重現法式藝術建築設計，呼應20萬坪中央公園自然高綠覆價值，第二門廳的設計，提升的隱私性與尊榮感，創造出精緻優雅的生活質感，精質40戶的極致尊寵，一層四戶雙電梯高規格設計打造精品質域，成就一座跨時空交織的限量法式精品，令人耳目一新！延續聚碩建設其「以地段成就永續價值」的選地哲學，建築榮獲綠建築候選標章、將建築融入環境、回應氣候永續的發展趨勢，「聚碩仁玉」同時提供一年物業代管及第三方驗屋服務，以「建築售後服務延續品牌責任」讓買方安心入住無後顧之憂。信義代銷分析，水湳經貿園區隨著公共建設邁入成熟期，從「話題熱區」邁向「台中核心」已是現在進行式。水湳不再只是未來願景，而是進入企業總部化、國際化城市的成熟階段。對建築品質、維運系統與綠建築標準的要求正快速提升，而「聚碩仁玉」相對地段優勢，緊鄰台中科學園區、74 快速道路與國道，伴隨漢翔路及市政路道路開通計劃，雙道路共伴效應更是推動水湳經濟動脈，成為七期至中科、水湳的重要核心交通軸線。迅速接軌七期、逢甲、12期生活圈，未來更有捷運橘線加持，地段增值性高，將成為最受矚目的新興個案。【聚碩仁玉】極限量40席 均質25坪法式邸✥ 水湳經貿生態段｜3%珍稀純住｜邊間雙面採光｜雙衛浴開窗✥ 貴賓專線：04-2238-3888✥ 接待會館：臺中市西屯區漢翔路288號