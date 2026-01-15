我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為釐清犯罪動機，檢察官選任多名犯罪學領域專家進行鑑定。（圖／檢警提供）

▲根據多名犯罪學領域專家進行鑑定，張文北捷一案屬於以引發高度社會關注與震撼為目的的「表達式（expressive）單獨暴力犯罪」。（圖／檢警提供）

針對北捷張文隨機攻擊事件，台北地方檢察署與台北市警察局今對外說明偵查結果，強調本案並非政治或宗教動機的恐怖攻擊，而是具高度計畫性的「表達式犯罪」，其核心目的在於追求社會層面的震撼與象徵性發聲。檢警指出，從張文事前行為與遺留證據研判，並無任何顯示其為政治性恐怖行動的具體跡證。張文雖曾在網路上預訂「紫○飯店」，但因未完成付款而未實際入住；另依其所留下的攻擊計畫書內容顯示，原規劃於捷運中山站周邊投擲大量凝固式汽油彈，並將相關物品先行搬至「千○旅館」，此舉與其行動路線相符，屬合理準備行為。不過，檢警也指出，張文後續並未依原構想執行大規模投擲行動，研判係因先前於捷運台北車站內試圖引燃凝固式汽油彈未能成功，才臨時變更攻擊方式，改以其他手段行兇。至於攻擊計畫書中載有兩個僅間隔約30分鐘、程序相同的時序安排，檢方認為僅屬預備方案，難以認定其有脫逃後再犯的明確計畫。此外，檢警強調，張文案發前並未預留逃亡退路。其將ASUS筆記型電腦、個人證件、畢業證書、TOEIC證書，以及身上僅存的1434元現金，全數遺留於公園路租屋處，卻仍選擇對租屋處縱火，且其隨身及中華郵政帳戶內幾無存款，顯示其行為並非為持續犯案或逃逸而設計。北檢進一步指出，張文已死亡，無法透過訊問直接確認其內在動機，但依現有證據，並無資料顯示其辨識違法或依其辨識行為的能力，因精神障礙或其他心智缺陷而顯著降低，亦非為特定政治、宗教訴求而實施恐怖攻擊。為釐清犯罪動機，檢察官並選任多名犯罪學領域專家進行鑑定，包括黃富源、許華孚及許福生。鑑定意見指出，張文長期面對挫折時傾向採取逃避型因應，逐步形成社會退縮與孤立狀態，累積對社會的挫敗與被排除感，進而誘發模仿與極端行為。專家綜合認定，本案並非政治性恐怖組織活動所導致的暴力犯罪，而是一種經長期準備、縝密規劃，選擇人潮密集公共場域與交通樞紐，以引發高度社會關注與震撼為目的的「表達式（expressive）單獨暴力犯罪」。其行為核心不在於衝動失控，而是透過極端手段追求最大社會張力與象徵效果。