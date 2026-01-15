我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市警察局局長李西河在北捷隨機殺人案偵結這天剛好退休，他曾向專案小組同仁透露，這是他從警40多年首見的刑案。（圖／記者嚴俊強攝）

▲張文刻意燒毀華碩電競型筆電，原廠從國外找專家飛到台灣協助檢警破解，在硬碟中取得兩件與犯案計畫有關的關鍵檔案。（圖／台北市警察局提供）

▲台北市警局刑警大隊大隊長盧俊宏表示，「鷹眼小組」將張文在捷運站內使用平版電腦的監視畫面定格比對「手位順序」，才拼湊出密碼。（圖／記者嚴俊強攝）

▲張文犯案前一個月場勘捷運站人潮，並使用平板紀錄丟擲汽油彈、煙霧彈的「攻擊點位」，與他的攻擊計畫相符。（圖／台北市警察局提供）

北捷殺人案嫌犯張文發動大規模攻擊釀成3死12傷，檢警專案小組成員形容這是，為了查明犯案計畫及動機，從張文的3C用品著手，但因為他將華碩筆電燒毀而偵辦受阻，，所幸最後靠著華碩從國外請來高手相助，才得以進入讀取硬碟檔案，並確認張文早在2023年12月就開始規劃殺人。張文所使用的華碩電競型筆電採用Windows 11的，如果硬碟離開主機板，必須輸入「BitLocker」修復金鑰、一組48字元的數字密碼，否則無法開啟硬碟，而且張文在公園路租屋處刻意燒毀筆電。台北市警局刑警大隊大隊長盧俊宏表示，，因此也要特別感謝華碩協助。專案小組破解筆電硬碟後，雖然沒發現張文對於社會或感情不滿的文字，但查出他在，最後一次開啟的日期是2025年12月15日並立刻刪除，這跟隨機殺人案發日期2025年12月19日極為相近，研判筆電硬碟中另一個關鍵檔案是，專案小組依據張文後續在2024年4月陸續購入長、短刀具的行為，可佐證他在2023年年年底開始籌畫殺人計畫，並透過金錢規劃、購買犯案工具來付諸實行。除了燒毀的筆電，檢警為取得張文雲端計畫書，