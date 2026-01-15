北捷殺人案嫌犯張文發動大規模攻擊釀成3死12傷，檢警專案小組成員形容這是40年首見的刑事案件，為了查明犯案計畫及動機，從張文的3C用品著手，但因為他將華碩筆電燒毀而偵辦受阻，專案小組成員曾請求AI指點迷津，AI卻回答宇宙毀滅前無法破解，所幸最後靠著華碩從國外請來高手相助，才得以進入讀取硬碟檔案，並確認張文早在2023年12月就開始規劃殺人。
張文所使用的華碩電競型筆電採用Windows 11的「BitLocker」數位加密，如果硬碟離開主機板，必須輸入「BitLocker」修復金鑰、一組48字元的數字密碼，否則無法開啟硬碟，而且張文在公園路租屋處刻意燒毀筆電。
台北市警局刑警大隊大隊長盧俊宏表示，專案小組花了一個禮拜想破解張文的筆電但毫無進展，詢問ChatGPT卻得到「宇宙毀滅之前都無法破解」的答案，讓他們「最後階段曾感到絕望」，後來是因為華碩找國外專家團隊飛到台灣研究軟硬體，再經過一、兩天的實驗成功破解，因此也要特別感謝華碩協助。
專案小組破解筆電硬碟後，雖然沒發現張文對於社會或感情不滿的文字，但查出他在2023年12月17日創建「金錢規劃.txt」檔案，最後一次開啟的日期是2025年12月15日並立刻刪除，這跟隨機殺人案發日期2025年12月19日極為相近，研判張文想規劃達成犯罪計畫過程中所需資金，才會建立「金錢規劃.txt」檔案，可確認他至少在2023年12月17日就萌生犯意。
筆電硬碟中另一個關鍵檔案是2024年1月創建的「投擲式燃燒瓶文件檔」，專案小組依據張文後續在2024年4月陸續購入長、短刀具的行為，可佐證他在2023年年年底開始籌畫殺人計畫，並透過金錢規劃、購買犯案工具來付諸實行。
除了燒毀的筆電，檢警為取得張文雲端計畫書，也嘗試進入他的平板電腦，而平板的密碼竟是藉由張文2025年11月17日，也就是案發前1個月的北捷監視畫面才得以破解；警方「鷹眼小組」看到張文在捷運站內觀看人潮時有使用平板，因此定格監視器影像一格一格看他的「手位順序」拼湊出數字密碼。
